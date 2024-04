Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha celebrado la continuidad de Pedro Sánchez tras la decisión del presidente de Gobierno de continuar al frente del país al pasar sus cinco días de reflexión. Una decisión que asegura que les hace "más fuertes".

"Quiero mostrar mi respeto por la decisión del presidente. Hoy más que nunca el pueblo necesita serenidad y horizonte de país. No nos han votado para hacer de nuestros problemas los suyos. La vida cotidiana ya es bastante difícil", ha comenzado su intervención Díaz.

Una Yolanda Díaz que ha apuntado lo que necesitan para responder a los intentos de la derecha de desestabilizar: "Los intentos de desestabilizar al Gobierno solo se responden con más democracia y más derechos. Necesitamos un Gobierno que avance, lo que ha pasado estos días tiene que ser un antes y después. La ciudadanía nos pide gobernar más y mejor. Hoy somos más fuertes".

Además, la líder de Sumar ha mandado un mensaje a Alberto Nuñez Feijóo: "Estos ataques no son de ayer. La derecha no admite que puedan gobernar otros q no sean ellos. Señor Feijóo, deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas, respete este país".

"Si estamos en un punto y aparte, este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas", incide Díaz, que pide "cumplir íntegramente con el acuerdo de investidura e ir más allá" ahora que se ha confirmado la continuidad de Sánchez al frente de este gobierno de coalición.

Por último, la ministra de Trabajo ha confirmado que ya tiene pactada una reunión con Pedro Sánchez para concretar los próximos pasos a dar tras este parón y reflexión de cinco días.