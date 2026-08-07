Tres cargos del gobierno de Ayuso declaran casi 15.000 euros de gastos en el viaje de México frente a los 600 de la presidenta

La otra cara Ayuso ha justificado únicamente 632 euros de gastos por su viaje oficial de una semana a México y rechaza decir quién financió los vuelos y el alojamiento.

El viaje a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha generado controversia por los gastos declarados. Mientras Ayuso solo reflejó 623,28 euros en el Portal de Transparencia, sus acompañantes informaron cifras significativamente mayores. Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, declaró 6.609,45 euros, principalmente en locomoción. Ruperto Merino Solís, director de Teatros del Canal, reportó 3.952,2 euros, y Laura Martínez Cerro, directora de Turismo, 4.286,13 euros. Ayuso, quien canceló su gira anticipadamente por un "clima de boicot", no ha aclarado quién costeó sus vuelos y alojamiento. Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, solo declaró 213,5 euros por comidas institucionales.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, la directora de Turismo y Hostelería y el director de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han declarado 14.847,78 euros en el Portal de Transparencia de la comunidad autónoma por el viaje a México que realizaron junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien solo refleja 623,28 euros.

Así figura en el documento donde se publican los gastos de viaje, protocolarios y de representación de los cargos, tal como han podido comprobar 'EFE' y 'El País' y ha avanzado este viernes 'El Salto'.

Díaz Ayuso inició su viaje a México el domingo 3 de mayo y, en principio, iba a estar allí hasta el martes 12. Sin embargo, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira con motivo de un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y emprendió su regreso el domingo 10, aterrizando en Madrid al día siguiente. Entre medias, pasó el fin de semana en Cancún, sin agenda oficial.

Cifras que contrastan con las de Ayuso

Frente a los escuetos 600 euros declarados por la presidenta madrileña, que ha rechazado decir quién pagó los vuelos y el alojamiento, el consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha declarado 6.609,45 euros entre el 2 y el 11 de mayo por acompañarla en los encuentros empresariales, reuniones con gobernaciones de México. También por participar en la ceremonia de entrega de los Premios Platino de cine iberoamericano.

Según el gasto desglosado, 6.028,10 euros corresponden a gastos de locomoción y 581,35 a alojamiento. Además, no constan gastos de manutención.

El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino Solís, ha declarado 3.952,2 euros de su viaje a México entre el 3 y el 10 de mayo, de los que 3.652,92 corresponden a gastos en locomoción y 299,28 a gastos de manutención. De nuevo, no constan así gastos en alojamiento.

El motivo del viaje, detalla el documento, es hacer seguimiento en Aguascalientes de las actividades culturales programadas en la Feria Nacional de San Marcos por ser la Comunidad de Madrid comunidad invitada, y asistir en Xcaret a la XIII Gala de los Premios Platino.

La directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, ha declarado, por su parte, 4.286,13 euros (3.003,50 en concepto de locomoción y 1.282,63 en alojamiento) durante la visita al país para la promoción turística de la Comunidad.

Ayuso también estuvo acompañada durante su viaje por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de quien no constan gastos durante este periodo, solo dos por valor de 213,5 euros en concepto de comida y cena institucional el 6 de mayo. Ese día declaró en el juzgado en Madrid y luego cogió el vuelo a México.

Las cantidades declaradas por los tres cargos contrastan con las cifras publicadas en relación a la presidenta, que ha declarado únicamente 623,28 euros en concepto de uso de la sala de autoridades de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

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