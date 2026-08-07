Italia rechaza el ultimátum de España y se niega a retirar el control de fronteras al menos hasta el 15 de agosto

Entre líneas Mantiene sus medidas a pesar de que Bruselas ha confirmado que no ha habido "movimientos" desde Ceuta a otros lugares del espacio Schengen y de que Italia es el país con más entradas irregulares de toda la Unión Europea.

El Gobierno de Italia ha rechazado el ultimátum de España y ha decidido mantener la suspensión del Acuerdo Schengen, junto con los controles a viajeros procedentes de España, hasta al menos el 15 de agosto. Esta medida responde a la crisis migratoria en Ceuta y las preocupaciones de seguridad y terrorismo en Italia. A pesar de la firmeza en su decisión, el gobierno italiano ha expresado su disposición a dialogar con España, asegurando que la relación entre ambos países no se verá afectada. Además, ha garantizado que los ciudadanos europeos no se verán perjudicados por estos controles. La Comisión Europea ha confirmado que no ha habido entradas irregulares desde Ceuta, pero Italia se mantiene firme en su postura. España, por su parte, ha advertido que tomará "medidas proporcionales" si Italia no reconsidera su decisión antes del 9 de agosto.

El Gobierno de Italia ha rechazado este viernes el ultimátum de España y ha asegurado que mantendrá la suspensión del Acuerdo Schengen y los controles a viajeros procedentes de nuestro país. En un comunicado, el gobierno de Meloni ha advertido que "no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras".

Ha asegurado no tener "intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto", el día señalado en cientos de publicaciones en redes sociales que podría marcar una nueva llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

El gobierno italiano ha marcado esa fecha como tentativa porque tampoco reconsiderará su decisión "hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia".

"Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido", ha avisado el Palazzo Chigi.

Con todo, el Gobierno italiano ha asegurado que esta dura respuesta "no menoscaba la relación con un país amigo como España" y se mantiene dispuesto "a continuar un diálogo constructivo con el Gobierno de Madrid".

"Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas", ha concluido el ejecutivo italiano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido estar "sorprendido" por la respuesta del gobierno de Meloni, recordando que Italia es "el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en toda la Unión Europea, el doble de las que tiene España".

Respuesta a la crisis en Ceuta

Roma tomó la decisión de suspender a España del espacio Schengen el pasado 31 de julio argumentando que era una cuestión de "seguridad nacional" por la crisis migratoria de Ceuta, ya que consideraba que los migrantes podrían llegar a su país.

A pesar de que la Comisión Europea ha confirmado que no ha habido entradas irregulares desde Ceuta a otros países del espacio europeo, ha decidido mantener la medida. "La situación ha evolucionado en los últimos días. Sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen", declaró el martes el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras la reunión de ministro del Interior europeos.

Ante la inmovilidad italiana, España ha lanzado este viernes un ultimátum y ha instado a los transalpinos a rectificar antes del domingo 9 de agosto. En un comunicado, el Gobierno ha asegurado que, de negarse a reabrir el espacio de libre circulación europeo, adoptará "medidas proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

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