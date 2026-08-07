Fúster (Vox) cuestiona que los menores llegados a Ceuta sean "niños" y define a los centros de acogida como "escuelas de delincuencia"

Los detalles El portavoz nacional del partido de ultraderecha asegura que no sabría explicarle a su padre, ya fallecido, "en lo que hemos convertido España" por la presencia de centros de menores "en todas las CCAA".

Vox continúa su ofensiva contra los menores migrantes tras la crisis migratoria del 30 de julio, cuando más de 70.000 personas ingresaron irregularmente en Ceuta. El partido de Santiago Abascal exige que el Gobierno devuelva a todos los migrantes, incluidos los menores. José Antonio Fúster, portavoz de Vox, cuestiona la consideración de "niños" para los adolescentes de 16 a 18 años y critica los centros de menores como "escuelas de delincuencia". Vox ha presentado una proposición en el Congreso para detener el reparto de menores entre comunidades hasta debatir el tema en la Comisión de Interior. Según Vox, el acuerdo hispano-marroquí de 2007 obliga al retorno de los menores a sus familias, criticando al Gobierno por no exigir su cumplimiento.

Vox sigue su cruzada contra los menores migrantes. Desde el estallido de la crisis migratoria del pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta, el partido de Santiago Abascal ha exigido al Gobierno que devuelva inmediatamente a todos aquellos que se han quedado en la ciudad autónoma, ya sean mayores o menores de edad.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha cuestionado que los más de mil menores que están actualmente en la ciudad autónoma sean realmente "niños": "Cuando nosotros teníamos 16, 17 o 18 años no nos considerábamos niños".

Además, Fuster ha asegurado que no sabría explicarle a su padre, ya fallecido, "en lo que hemos convertido España". "Tenemos centros de menores por todas las comunidades autónomas, que son auténticas escuelas de delincuencia", ha asegurado en una entrevista en 'Radio Libertad'.

Vox pide la devolución de todos los menores

El grupo parlamentario de la ultraderecha ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a frenar el reparto de los menores entre las distintas comunidades autónomas hasta que la cuestión se debata en la Comisión de Interior.

La formación de Santiago Abascal asegura que, con la entrada irregular de más de 70.000 personas desde el pasado 30 de julio, se produjo "un ataque directo a la soberanía territorial y a la capacidad de acogida de España".

Vox sostiene que el acuerdo hispano-marroquí de 2007 obliga a garantizar "el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social". Por lo tanto, "la tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en Centros de Acogimiento Residencial de Menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo".

Al respecto, el partido ultra defiende que el Gobierno, "lejos de exigir el cumplimiento del citado acuerdo internacional, ha optado por repartir a los presuntos menores entre las distintas comunidades autónomas, varias de las cuales han manifestado ya su rotunda negativa a asumir tal función, todo ello sin que exista voluntad real de reagruparlos con sus familias".

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