Ahora

Crisis migratoria

Fúster (Vox) cuestiona que los menores llegados a Ceuta sean "niños" y define a los centros de acogida como "escuelas de delincuencia"

Los detalles El portavoz nacional del partido de ultraderecha asegura que no sabría explicarle a su padre, ya fallecido, "en lo que hemos convertido España" por la presencia de centros de menores "en todas las CCAA".

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Vox sigue su cruzada contra los menores migrantes. Desde el estallido de la crisis migratoria del pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta, el partido de Santiago Abascal ha exigido al Gobierno que devuelva inmediatamente a todos aquellos que se han quedado en la ciudad autónoma, ya sean mayores o menores de edad.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha cuestionado que los más de mil menores que están actualmente en la ciudad autónoma sean realmente "niños": "Cuando nosotros teníamos 16, 17 o 18 años no nos considerábamos niños".

Además, Fuster ha asegurado que no sabría explicarle a su padre, ya fallecido, "en lo que hemos convertido España". "Tenemos centros de menores por todas las comunidades autónomas, que son auténticas escuelas de delincuencia", ha asegurado en una entrevista en 'Radio Libertad'.

Vox pide la devolución de todos los menores

El grupo parlamentario de la ultraderecha ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a frenar el reparto de los menores entre las distintas comunidades autónomas hasta que la cuestión se debata en la Comisión de Interior.

La formación de Santiago Abascal asegura que, con la entrada irregular de más de 70.000 personas desde el pasado 30 de julio, se produjo "un ataque directo a la soberanía territorial y a la capacidad de acogida de España".

Vox sostiene que el acuerdo hispano-marroquí de 2007 obliga a garantizar "el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social". Por lo tanto, "la tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en Centros de Acogimiento Residencial de Menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo".

Al respecto, el partido ultra defiende que el Gobierno, "lejos de exigir el cumplimiento del citado acuerdo internacional, ha optado por repartir a los presuntos menores entre las distintas comunidades autónomas, varias de las cuales han manifestado ya su rotunda negativa a asumir tal función, todo ello sin que exista voluntad real de reagruparlos con sus familias".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros
  3. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  4. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total