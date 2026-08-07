Quién ayuda y cómo a los menores en Ceuta: las ONG no dan abasto y el Gobierno reconoce falta de espacio

Los detalles Por ahora hay dos naves en las que atienden a niños, si acaso con sus madres, y dos colegios con unas 300 plazas solo para niñas.

El Gobierno ha registrado 1.342 menores en Ceuta, aunque los vecinos estiman que podrían ser hasta 5.000. Muchos de estos menores son niños y niñas menores de 13 años, que se encuentran en la calle sin sus padres. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha resaltado la necesidad de ser rigurosos con las cifras y ha reconocido la falta de espacios adecuados para atenderlos. Actualmente, se utilizan dos naves y dos colegios con 300 plazas para niñas. Las ONG como Luna Blanca y Save the Children enfrentan grandes desafíos debido a la falta de recursos, como comida y literas, y la ausencia de agentes para registrar a los menores. Aunque el Gobierno se siente desbordado, espera recuperar la normalidad en septiembre.

Son 1.342 menores los que están ahora mismo en Ceuta, según el Gobierno, aunque el censo no oficial de los vecinos eleva la cifra a unos 5.000. El Ejecutivo, además, ha avisado de que hay un cambio en el perfil de los que han cruzado: muchos de ellos son niñas y niños menores de 13 años.

Están en la calle, a la intemperie y, la mayoría, sin sus padres en un número incalculable. "Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos con las cifras. Lo que estamos es generando el procedimiento para que afloren estos niños, se acerquen a policía, proceder con el registro y habilitar las infraestructuras para atenderlos", ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La ministra ha reconocido la falta de espacios. Por ahora hay dos naves en las que atienden a niños, si acaso con sus madres, y dos colegios con unas 300 plazas solo para niñas.

"Han llegado más niñas no acompañadas y niños muy pequeños de corta edad no acompañados", ha informado Rego. Esto agrava la percepción de falta de ayuda inmediata.

La educadora social de la ONG Luna Blanca, Halima Ahmed lamenta que ellos no tienen "colchones ni camas ni nada parecido". La asociación no da abasto. Reparten unas 3.000 raciones al día y se quedan muy cortos.

"Quitando el centro, la periferia está llena de menores. Incluso de meses que están durmiendo en la carpa", ha contado Ahmed. Son carpas montadas por las propias asociaciones sin ayuda institucional.

Falta comida, literas e, incluso, agentes para realizar la filiación de cada menor, lo que preocupa especialmente a asociaciones como Save the Children. "Por lo que están fuera de radar y en situación de necesidades humanitarias muy muy grave", ha lamentado Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la ONG. "No puede haber una disminución de las garantías, simplemente debe haber más medios para llevarlos a cabo", ha agregado.

Aunque el Gobierno que se reconoce desbordado por la avalancha de menores, calcula que la solución, sin ser inminente, será en semanas y confía en que en septiembre se recupere la normalidad total.

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