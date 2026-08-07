"No es verdad, absolutamente para nada": Vox niega la realidad y la ley con los menores no acompañados de Ceuta

Sí, pero... A pesar de lo que dicen varios de los dirigentes de la ultraderecha, la ley dice claramente que las comunidades deben asumir su protección y tutelarles "con carácter obligatorio".

Ceuta intenta recuperar la normalidad tras la llegada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, incluidos miles de menores no acompañados. Esta situación ha generado un debate político entre el PP y Vox sobre la acogida de menores migrantes. La ley establece que, si se supera cierta capacidad de acogida, las comunidades autónomas deben repartirse a los menores. Mientras Vox, liderado por Santiago Abascal, niega esta obligación, el PP insiste en cumplir la normativa. En regiones donde ambos partidos son socios de gobierno, como Aragón y Andalucía, la tensión es evidente. Vox argumenta que los menores deben estar con sus familias, mientras que el PP exige que el Gobierno cumpla con la ley.

Ceuta sigue tratando de llegar a la normalidad. Tratando de alcanzar esa rutina, ese día a día que dista de ser el que vivían hace más de una semana. Que no es el que era antes de la entrada de más de 70.000 migrantes a nado desde Marruecos. Entre ellos, miles de niños. Miles de menores no acompañados que son lo que más preocupa en las calles ceutíes. Ante esto, el PP y Vox juegan sus cartas en cuanto a lo que la ley dice al respecto.

En una ley que dice que en caso de que la capacidad para acoger menores migrantes supere un porcentaje determinado serán las comunidades autónomas las que se repartan a los niños y a las niñas. Y mientras que la ultraderecha de Abascal coquetea con que eso sea algo que les obligue a acoger a nadie en el PP insisten en que van a cumplir con lo que la ley determine.

Así está la situación entre dos partidos que, en comunidades como Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía son socios de Gobierno. Así está la partida, con unas cartas sobre la mesa que ambos tratan de mostrar o esconder según consideren.

Desde la formación de Bambú, por ejemplo, afirman que "no es verdad" que la ley diga que han de acoger migrantes. "Absolutamente para nada, ni tan siquiera en el caso de los menores", ha afirmado José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox.

Pero sí, la ley dice exactamente eso. Ante lo dictado por la normativa, otros miembros de Vox llevan el pulso a una de las partes del pacto. "Nos vamos a oponer por todas las vías posibles que tengamos. Esta recogido así en los pactos que firmamos con el PP", expone Óscar Fernández, portavoz de Vox en Extremadura.

Y apunta: Los menores con quien tienen que estar es con su familia. Es con quien mejor están".

Así están, mientras acusan a Vivas, presidente de Ceuta, de actuar siempre con "un lloriqueo permanente".

En el PP, por su parte, hablan de cumplir con la ley pero exigen que primero sea el Gobierno quien cumpla con ella. "La pregunta no es si las comunidades autónomas del PP o Europa o quien sea va a cumplir con la ley. La pregunta es si la va a cumplir el Gobierno", ha afirmado Alma Ezcurra, vicepresidenta de Coordinación Sectorial del partido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido