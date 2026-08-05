Ayuso y su falta de explicaciones sobre el viaje México y EEUU: no dice quién lo financió e insiste en que solo se pagaron 1.000 euros

Los detalles La presidenta madrileña se escuda en que solo puede publicar "los gastos imputables a la administración" y que Transparencia ya informó de ellos.

Isabel Díaz Ayuso ha abordado sus polémicos viajes a Estados Unidos y México, pero ha ofrecido pocas explicaciones sobre los gastos pagados con dinero público. Confirmó que la Comunidad de Madrid solo cubrió el alquiler de la sala de autoridades de Barajas, con un gasto total de poco más de 1.000 euros, según el Portal de Transparencia. Sin embargo, no aclaró quién pagó los vuelos y el alojamiento. Ayuso argumentó que solo se pueden publicar gastos imputables a la administración. Durante su estancia en México, terminó antes de lo previsto tras polémicas declaraciones y pasó tres días en Cancún sin agenda oficial, sin que se conozcan detalles de esos gastos.

Isabel Díaz Ayuso ha hablado este miércoles de sus polémicos viajes oficiales a Estados Unidos y México, pero no ha dado muchas explicaciones sobre los gastos pagados con dinero público.

Ha confirmado que la Comunidad de Madrid solo se hizo cargo del alquiler de la sala de autoridades de Barajas, es decir, los gastos que aparecen en el Portal de Transparencia y que ascienden a poco más de 1.000 euros. Sin embargo, ha rechazado aclarar quién pagó los vuelos y el alojamiento.

"Otra vez el viaje de México. Solo puede uno publicar los gastos que son imputables a la administración, a sus instituciones u organismos. Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar porque no es nuestro", ha sostenido la presidenta madrileña.

1.000 euros y mucha polémica

Este año, Ayuso ha realizado un viaje a Estados Unidos y otro a México. El primero lo hizo en marzo y tenía como objetivo atraer inversores. De esa salida, el único gasto que figura en la web de Transparencia es de 402,39 euros y corresponde a un pago de la "Sala de autoridades Madrid T4".

En el caso de México aparecen dos gastos: ambos también relativos a la reserva de la sala del aeropuerto. El primero es de 220,89 euros y el segundo de 402,39 euros, tal y como publicó Newtral en su web.

Del resto del tiempo que estuvo en esos países no ha trascendido nada sobre sus gastos ni quién los financió. Además, cabe recordar que el viaje oficial a México terminó antes de lo esperado tras las polémicas declaraciones sobre Hernán Cortés.

Ayuso terminó antes de lo esperado sus actos públicos y luego acusó al gobierno mexicano de haberla boicoteado. Antes de volver a España, pasó tres días en Cancún sin agenda oficial. De todos esos gastos tampoco se sabe nada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido