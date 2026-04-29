El 'trabajo' de Vito Quiles: vivir de polémicas, de difundir bulos y de perseguir a personas públicas

Los detalles Vito Quiles está denunciado por calumnias, injurias, acoso o revelación de secretos. Le han multado con 10.000 euros por boicotear la concentración anual del 25N contra la violencia machista y trabaja con o para Javier Negre y Alvise Pérez.

Vito Quiles, un activista de ultraderecha, es conocido por generar polémicas, acosar a políticos, y provocar altercados, tanto en el Congreso de los Diputados como en la calle. Su modus operandi incluye perseguir a diputados, especialmente de partidos de izquierda, y a periodistas, lo que ha llevado a estos últimos a solicitar su expulsión del Congreso. Quiles ha sido denunciado por calumnias, injurias y acoso, entre otros delitos, y se le ha multado por boicotear eventos. Colabora con otros agitadores de ultraderecha como Javier Negre y Alvise Pérez, y ha participado en actividades políticas, aunque su principal actividad es promover el odio en redes sociales.

El vídeo publicado en redes sociales abordando a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es solo la enésima polémica que protagoniza Vito Quiles. Porque este activista de ultraderecha ya nos tiene acostumbrados al acoso, a las persecuciones a personajes públicos y a las broncas en el Congreso de los Diputados. Quien va buscando la polémica, al final, la encuentra. Ya sea dentro del hemiciclo o en plena calle. Y este es precisamente el trabajo de Vito Quiles: Vivir de la polémica.

Trifulcas que, casi siempre, él mismo provoca. Porque tiene un modus operandi claro que pasa por acosar, presionar e incitar a políticos. "Mire usted, no. Mire usted, es que cuando usted me pregunta, no tiene derecho a invadirme", le dijo María Jesús Montero, aunque es la respuesta de muchos políticos que han sufrido sus preguntas insistentes y persecuciones de un agitador que dice hacer de periodista.

Esto lo hace, lo de perseguir a diputados, una y otra vez. Aunque con especial inquina hacia los miembros de los partidos de izquierdas y contra los periodistas de verdad. "Miren ya está bien. ¿Qué pasa? ¿Que van a venir semana sí, semana no?", le han señalado desde Sumar.

Ha enfrentado y complicado tanto el trabajo de los periodistas, sobre todo de los que trabajan diariamente en el Congreso de los Diputados, que estos se han unido para pedir que se le expulse de la Cámara Baja.

Bulos y acoso

Y es que, Vito Quiles tiene un expediente abierto por infringir su reglamento en reiteradas ocasiones. Porque lo que hace este agitador ultra es de todo, menos periodismo. La gente lo sabe y él también. Solo hay que recordar cuando le pillaron difundiendo un bulo sobre las ayudas de los ciudadanos para los afectados de la DANA de Valencia. "Están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura", decía en un vídeo que publicó en redes sociales. Era un bulo, pero él aseguraba: "Es toda ropa en buen estado. Es una puta vergüenza".

Vito Quiles está denunciado por calumnias, injurias, acoso o revelación de secretos. La lista es larga. "Voy a publicar su cara en redes sociales y esperaos que no publique también su dirección", son palabras de este agitador. Porque ha llegado incluso a difundir en redes datos personales de policías.

Y aun así, siempre hay quien le jalea, provocando altercados allí donde se congrega, ya sea en la calle o en una universidad. Le han multado con 10.000 euros por boicotear la concentración anual del 25N contra la violencia machista.

Y además, este agitador de ultraderecha se rodea de otros agitadores de ultraderecha. Trabaja, por ejemplo, con Javier Negre y es el jefe de prensa de Alvise Pérez. Con Alvise ha llegado a ir en las listas para presentarse en las elecciones europeas. También le hemos visto, por ejemplo, contratado por el PP en el cierre de campaña de Aragón. Porque se vende como político, periodista o influencer, pero lo único que hace es promover el odio en redes sociales.

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