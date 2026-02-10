Ione Belarra, ante el intento de Vito Quiles de reventar su rueda de prensa: "¿Cuánto te paga el PP por ir a su cierre de campaña en Aragón?"

¿Qué ha dicho? "¿Te han dado ya el carnet del PP, Vito?", se ha preguntado la secretaria general de Podemos, que ha pedido al agitador ultra que diga "quién le paga". "Creo que la gente tiene derecho a saber cuánto cobras y para quién trabajas", ha añadido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha protagonizado un encontronazo en la sala de prensa del Congreso de los Diputados con el agitador ultra Vito Quiles. La semana pasada, Quiles estuvo en el final de campaña de las elecciones en Aragón como 'fichaje' del PP, dentro de un evento llamado 'K-Ñas'.

"¿Cuánto te paga el PP para ir a su cierre de campaña? Tú estás haciendo el trabajo sucio de PP y Vox. Creo que la gente tiene derecho a saber cuánto cobras y para quién trabajas, esas son las preguntas que tienes que responder", ha concluido Belarra.

