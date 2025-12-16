El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja

Vito Quiles es escoltado por efectivo de la Policía Nacional durante una manifestación convocada en Madrid

El contexto La Mesa del Congreso admite a trámite una denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Se trata del segundo expediente que abre contra estos agitadores, siendo Bertrand Ndongo el primer sancionado.

El Congreso de los Diputados ha abierto dos expedientes sancionadores contra agitadores. El primero fue contra Bertrand Ndongo, quien interrumpió una rueda de prensa de Verónica Martínez, portavoz de Sumar, sin tener permiso. El segundo expediente es contra Vito Quiles por grabar en zonas no autorizadas del Congreso. La Asociación de Periodistas Parlamentarios presentó un escrito detallando los hechos. El reglamento del Congreso prohíbe grabaciones fuera de zonas habilitadas sin autorización de la Dirección de Comunicación. Las sanciones son decididas por la Mesa del Congreso tras recibir el informe del funcionario encargado de instruir el caso.

Ya son dos los expedientes sancionadores que el Congreso de los Diputados ha abierto contra agitadores. Después de conocer el procedimiento abierto contra Bertrand Ndongo la semana pasada, este martes hemos conocido que la Mesa de la Cámara Baja ha abierto un nuevo expediente sancionador contra Vito Quiles, en este caso por grabar en lugares no autorizados del Congreso.

El procedimiento de este expediente sancionador implica que se encarga a un funcionario la instrucción del caso, que redacta las alegaciones de las partes antes de llevarlo al consejo consultivo. Por último, vuelve a la Mesa para establecer la posible sanción.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios presentó un escrito a la mesa describiendo los hechos que tuvieron lugar con el agitador ultra. Dentro del nuevo reglamento del Congreso se habilitan sanciones contra este tipo de comportamientos, concretamente en la parte referida a las grabaciones, queda reflejado que queda prohibida la grabación de imágenes y/o sonidos fuera de las "zonas habilitadas al efecto dentro de los edificios y dependencias parlamentarias, tanto en el Hemiciclo como en las salas de comisión o en cualquier otra dependencia", y se añade: "Cualquier grabación debe ser autorizada previamente por la Dirección de Comunicación".

Del mismo modo, queda prohibida "cualquier tipo de captación de imagen y/o sonido en el recinto parlamentario que vulnere la intimidad personal o el secreto de las comunicaciones", así como "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles [...], con cámaras o material de grabación de manera engañosa".

En el caso del expediente sancionador a Ndongo, la Mesa del Congreso adoptó esta decisión después de que el agitador ultra reventase la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez. Ndongo tomó la palabra sin tener permiso para ello, interrumpiendo a una periodista que sí que tenía el turno de palabra. El agitador reventó la comparecencia y Sumar denunció lo sucedido.

