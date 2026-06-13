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"Un ataque rápido y letal": así ha sido el bombardeo con el que EEUU ha matado al 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua

Los detalles En el vídeo compartido por el presidente norteamericano se puede ver una casa en un claro entre árboles y cómo el proyectil, que llega desde la izquierda, impacta en ella causando una gran explosión.

El ataque de EEUU en el que ha muerto el 'Niño Guerrero'
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Estados Unidos ha eliminado al 'Niño Guerrero'. Ha matado a Héctor Guerrero Flores, al líder de la "sanguinaria organización" Tren de Aragua. Así lo ha confirmado Donald Trump, presidente norteamericano, que ha publicado en 'Truth Social' además el momento exacto del ataque.

De un ataque que ha definido como "letal". En las imágenes del vídeo en cuestión, se puede ver una vivienda con el tejado de color verde situada en un claro con árboles alrededor. Escasos segundos después, la explosión.

Una explosión que produce un proyectil que llega desde la parte izquierda de la imagen y que golpea de manera directa en el inmueble, provocando una enorme explosión y una humareda visible a gran distancia.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de EEUU ha llegado a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero", ha compartido Trump en redes sociales.

En su mensaje, ha calificado a Guerrero de "infame líder de una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta".

La operación, llevada a cabo de forma conjunta por Washington y Caracas, llega casi un año después de que Estados Unidos calificara al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y ofreciera más de cuatro millones de recompensa a quien diera información para la captura de Guerrero.

Además, Trump se ha acordado de Joe Biden, expresidente de EEUU: "Abrió la frontera sur a millones de delincuentes ilegales que han violado, mutilado y asesinado a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

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