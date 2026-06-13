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De los Mossos

Cargas policiales en una marcha antifascista en Barcelona para evitar que coincida con otra del grupo ultra Núcleo Nacional

Los detalles Los Mossos han frenado el paso de la marcha antifascista para que no coincidiera en lugar con la celebrada por el grupo ultra, teniendo que recurrir a las cargas para evitar que avanzaran.

Momento de una de las cargas policiales en la marcha antifascista en Barcelona
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Este sábado dos marchas, una nazi y otra antifascista, se celebran en Barcelona con escasos metros de distancia entre sí y ha sido necesaria la intervención de los Mossos d'Esquadra para evitar su avance y que coincidieran en el mismo punto.

El conocido grupo ultra de Núcleo Nacional ha convocado una manifestación frente a la Delegación del Gobierno de la capital condal.

Como respuesta, también se ha convocado otra marcha antifascista muy cerca de allí y, de hecho, el objetivo de la misma parecía ser acabar también frente a la Delegación del Gobierno.

No obstante, los Mossos han frenado el paso de la marcha antifascista. Para ello, han tenido que realizar algunas cargas ante el intento de los manifestantes de pasar.

Ambas, tras una hora aproximadamente de duración, han concluido sin incidentes. Desde la manifestación antifascista han comentado a laSexta que la marcha ultra "ha fracasado".

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