Monrosi explica a Margallo quién es y que hace Vito Quiles: "Se junta con neonazis para perseguir y acosar a periodistas"

Enrique Monrosi carga contra Vito Quiles en laSexta Xplica tras su presencia en el cierre de campaña del PP en Aragón. El periodista denuncia su comportamiento con comunicadores y políticos, y critica que los populares recurran al agitador para atraer al voto joven.

En este vídeo de laSexta Xplica, el periodista de elDiario.es Enrique Monrosi explica a José Manuel García-Margallo quién es Vito Quiles. El activista ultra ha acudido como invitado al cierre de la campaña electoral del Partido Popular en Aragón, una estrategia del PP para intentar captar el voto joven.

"Vito Quiles, por ejemplo, es una persona que, aparte de estar subvencionada por el Partido Popular, por Vox y por Se acabó la fiesta, conchavea con grupos neonazis de este país para ir a grabar que le peguen palizas a la gente", señala Monrosi.

Además, asegura que el agitador "persigue" tanto a periodistas como a políticos de izquierda "hasta su domicilio personal y los acosa por la calle", y añade que "revienta" el trabajo de los comunicadores dentro del Congreso de los Diputados. "Revienta nuestro trabajo, ese es Vito Quiles", apostilla el colaborador.

Por otro lado, Enrique Monrosi critica la decisión del PP de Aragón de contar con Quiles para el cierre de su campaña electoral, así como la de invitar a un "grupo neonazi que, entre otras cosas, canta que están deseando volver al 36".

