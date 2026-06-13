Muerte del fundador de Mango
La defensa de Jonathan Andic atribuye a una "metáfora terapéutica" sus mensajes de 'matar al padre'
¿Qué han dicho? La representación legal del acusado apunta a que todo forma parte de un texto "más extenso" y que son "afirmaciones descontextualizadas para retorcer la verdad" y que todo encaje "con la hipótesis de la instrucción".
Resumen IA supervisado
La defensa de Jonathan Andic ha respondido a las acusaciones afirmando que los mensajes difundidos son "frases sacadas de contexto" de un texto más extenso y positivo. Sostienen que se trata de "afirmaciones descontextualizadas" que buscan manipular la verdad para ajustarse a la hipótesis de la instrucción judicial. Explican que las frases provienen de un proceso terapéutico familiar, donde se utilizan "códigos concretos" y metáforas, como "matar al padre" de Freud, para facilitar la expresión personal. La defensa critica la difusión de estas frases, argumentando que solo buscan una condena social previa.
* Resumen supervisado por periodistas.
La defensa de Jonathan Andic ha respondido a los mensajes publicados durante la jornada del viernes afirmando que todo son "frases sacadas de contexto". En ese sentido, apuntan a que forman parte de un texto "más extenso, que tiene un relato y todo positivo de principio a fin".
Dicen que se todo son "afirmaciones descontextualizadas con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad para encajar con la hipótesis de la instrucción".
Explican que la causa judicial contiene "numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia": "No se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic".
"Las terapias forman parte de una esfera íntima de los individuos que las realizan, por lo que usar y difundir ese tipo de frases llevan al único fin de la condena social previa", relata la defensa de Andic.
Apuntan a que en dichas terapias se usan "códigos concretos para animar a los miembros a expresarse dentro de un marco siempre metafórico".
"En las mismas conclusiones de la instrucción consta que en dichas sesiones se hacían referencias metafóricas a la muerte del padre como punto de inflexión para superar etapas de la vida", argumentan.
Dicen, además, que el mensaje en cuestión al que se alude "tiene un contenido afectuoso y alude a esos clímax de interacción grupal potente": "El 'matar el padre' de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica".
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