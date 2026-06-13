La defensa de Jonathan Andic atribuye a una "metáfora terapéutica" sus mensajes de 'matar al padre'

¿Qué han dicho? La representación legal del acusado apunta a que todo forma parte de un texto "más extenso" y que son "afirmaciones descontextualizadas para retorcer la verdad" y que todo encaje "con la hipótesis de la instrucción".

La defensa de Jonathan Andic ha respondido a las acusaciones afirmando que los mensajes difundidos son "frases sacadas de contexto" de un texto más extenso y positivo. Sostienen que se trata de "afirmaciones descontextualizadas" que buscan manipular la verdad para ajustarse a la hipótesis de la instrucción judicial. Explican que las frases provienen de un proceso terapéutico familiar, donde se utilizan "códigos concretos" y metáforas, como "matar al padre" de Freud, para facilitar la expresión personal. La defensa critica la difusión de estas frases, argumentando que solo buscan una condena social previa.

La defensa de Jonathan Andic ha respondido a los mensajes publicados durante la jornada del viernes afirmando que todo son "frases sacadas de contexto". En ese sentido, apuntan a que forman parte de un texto "más extenso, que tiene un relato y todo positivo de principio a fin".

Dicen que se todo son "afirmaciones descontextualizadas con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad para encajar con la hipótesis de la instrucción".

Explican que la causa judicial contiene "numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia": "No se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic".

"Las terapias forman parte de una esfera íntima de los individuos que las realizan, por lo que usar y difundir ese tipo de frases llevan al único fin de la condena social previa", relata la defensa de Andic.

Apuntan a que en dichas terapias se usan "códigos concretos para animar a los miembros a expresarse dentro de un marco siempre metafórico".

"En las mismas conclusiones de la instrucción consta que en dichas sesiones se hacían referencias metafóricas a la muerte del padre como punto de inflexión para superar etapas de la vida", argumentan.

Dicen, además, que el mensaje en cuestión al que se alude "tiene un contenido afectuoso y alude a esos clímax de interacción grupal potente": "El 'matar el padre' de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica".

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