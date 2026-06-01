Tesh Sidi: "Da la sensación de que el PSOE tiene un descontrol sobre la realidad y que está viviendo en una paralela"

Cuando se cumplen ocho años de la moción de censura contra Rajoy, el Gobierno del PSOE está en una situación crítica y Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, afirma que "está equivocadísimo en su estrategia a nivel comunicativo".

Se cumplen ocho años de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en un momento crítico para el Ejecutivo, cercado por los escándalos de corrupción.

Mientras tanto, Sánchez mandaba un mensaje ayer en un acto de las Juventudes Socialistas, acusando a Partido Popular y Vox de ser una "oposición marrullera".

Tesh Sidi considera que "el PSOE está equivocadísimo en la estrategia que está tomando a nivel comunicativo". En su opinión, la formación "está abogando por la estrategia del 'tú más' y aquí lo que hay es una cuestión moral".

Por ello, la diputada de Más Madrid afirma que "no se puede entrar en la paranoia colectiva de que todos van a por nosotros" y "dar explicaciones de hasta dónde puede llegar la envergadura".

En este sentido, sostiene que "da una sensación de que el PSOE tiene un descontrol sobre la realidad y, sobre todo, que está viviendo en una realidad paralela, y esa es la que nos debe preocupar, porque es la que está empañando todo lo que se ha conseguido en el Congreso de los Diputados".

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