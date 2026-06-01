Rajoy se fue del Congreso en plena sesión y pasó ocho horas en un restaurante: las horas previas a la moción de censura que cumple ocho años

Los detalles Se trata de la única que ha salido adelante. Mientras su Gobierno empezaba a hacer aguas, el entonces presidente se fue a un restaurante. Cabe recordar que fue Ábalos la que la defendió, con un discurso contra la corrupción que resulta chocante escuchar.

El 1 de junio se conmemoran 8 años de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, un hecho sin precedentes en España. Este evento resultó en la destitución de Rajoy y la investidura de Sánchez como presidente. Los 180 votos a favor superaron a los en contra, pero no sin tensiones previas. El 31 de mayo, Sánchez instó a Rajoy a dimitir. Durante el pleno, Rajoy se ausentó, pasando horas en un restaurante mientras en el Congreso se debatía intensamente. La aprobación fue impulsada por la sentencia sobre la financiación irregular del Partido Popular, marcando un hito democrático.

Este 1 de junio se cumplen 8 años de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy. Era la primera vez, y hasta ahora la única, que un presidente del Gobierno dejaba de serlo y otro era investido por una moción de censura.

Los 'síes' vencieron a los 'noes', 180 en total. Sin embargo, para llegar a ese resultado, hay que pasar por la tensión del día anterior. "Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia", le dijo Pedro Sánchez al entonces líder del Ejecutivo el 31 de mayo.

Mientras tenía lugar el pleno del primer día de la moción de censura, Rajoy recogió sus cosas y se fue a un restaurante donde estuvo unas ocho horas de sobremesa, de 14:00 a 22:00 horas. Y al mismo tiempo, en el Congreso los que subían al estrado le hablaban al bolso de Soraya Sáenz de Santamaría.

Entre ellos Aitor Esteban, cuyo voto estaba en el aire. Una semana atrás había apoyado los presupuestos de Rajoy y hasta ese momento no se sabía si la moción saldría adelante, porque los votos del PNV eran necesarios.

Rajoy encajó el golpe en el restaurante y el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría en el escaño. Y al día siguiente, la aprobación de esa moción impulsada por la sentencia sobre la financiación irregular del Partido Popular marcó una fecha clave en la historia de la democracia.

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