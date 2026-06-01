Quiles y Ndongo como invitados sin poder entrar y un detenido por antecedentes: el surrealista acto de Vox en el Congreso por la libertad de expresión

Los detalles La Policía Nacional ha detenido a un hombre que intentaba entrar en la Cámara Baja como asistente de las jornadas de Vox. Al identificarse con el DNI, los agentes han descubierto que estaba en busca y captura.

Este lunes, Vox organizó una jornada sobre "libertad de expresión" en el Congreso de los Diputados, destacando la presencia de agitadores ultras como Vito Quiles y Bertrand Ndongo, quienes no pudieron entrar debido a la retirada de sus acreditaciones. El evento contó con la asistencia de figuras de la ultraderecha, y uno de ellos fue detenido al intentar acceder al Congreso, al descubrirse que tenía una orden de busca y captura. Aunque otras personas con antecedentes lograron entrar, Vox afirmó no tener información al respecto. Según Interior, más de un asistente tenía antecedentes. laSexta informó sobre estos acontecimientos.

Este lunes, en el Congreso de los Diputados, los ultras de Vox han celebrado una jornada sobre lo que ellos definen como libertad de expresión. Para hacernos una idea, los protagonistas de este encuentro, eran los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Eran las estrellas, pero no han podido entrar. Recordemos que las jornadas eran en el Congreso y que estas dos personas tienen retiradas las acreditaciones que utilizaban para participar en las ruedas de prensa.

Entre los asistentes, se han dejado ver otras figuras destacadas de la ultraderecha. Un plantel convocado de tal categoría que hasta uno de ellos ha sido detenido cuando intentaba acceder al Congreso de los Diputados. Como acaban de leer. Porque aunque lo que se ha vivido en la tarde de este lunes en la Cámara Baja es surrealista, ha ocurrido.

Un hombre ha sido arrestado por la Policía Nacional después de descubrir que estaba bajo una orden de busca y captura. Él quería entrar al acto, pero para ello tenía que identificarse, tenía que enseñar su DNI a los agentes.

Nada más teclear sus datos personales, han saltado todas las alertas policiales. Acto seguido, ha sido detenido por la Policía Nacional. Ha abandonado el lugar arrestado.

Y no ha sido el único asistente a estas jornadas organizadas por el partido de Santiago Abascal. Según ha confirmado Interior a laSexta, más de una persona ha saltado como individuo con antecedentes a la hora de identificarse ante los agentes. Eso sí, estas personas con antecedentes han podido acceder al Congreso y escuchar la idea de libertad de expresión que presenta Vox.

Tras conocer estos detalles, laSexta ha preguntado directamente a Vox. Los de Abascal aseguran que no tienen información de ningún tipo al respecto.

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