La persecución que ve el PSOE: insiste en una cacería política, mediática, judicial y hasta en una "operación marrullera"

¿Por qué es importante? La base de la persecución es un clásico, en ella ven a la oposición, derecha y ultraderecha, juntas para tumbar el Gobierno y, además, Sánchez ya dijo que había jueces haciendo política: ahora tienen cinco alrededor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de seguir en el cargo "hasta 2027 y más allá", siempre que los ciudadanos lo deseen. Enfrenta un año complicado con investigaciones sobre figuras clave del PSOE, como José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, además de juicios relacionados con su entorno familiar. Desde el PSOE, se percibe una "persecución política, mediática y judicial" por parte de la oposición, a la que denominan "Operación marrullera". El expresidente José María Aznar ha respondido con críticas, mientras que la UDEF y la UCO continúan con sus investigaciones, generando tensión en el panorama político.

"Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue con su mensaje a lo Buzz Lightyear de 'Toy Story': "Hasta el infinito y más allá". Pero él hasta 2027 y más allá y matizando eso, si los ciudadanos quieren. Hasta 2027 va a tener trabajo. Está el sumario y lo que venga de las cloacas de Leire Díez y Santos Cerdán, la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, más investigaciones sobre Ábalos, Koldo, Aldama, las comisiones, la obra pública de Ábalos, también de Cerdán, los pagos del PSOE y lo que salga de los juicios de su mujer y hermano.

Lo que queda de este año, eso sí está claro, va a ser largo. Aunque desde el PSOE, la portavoz Montse Mínguez ha insistido este lunes en que todo es "un intento de derribar al Gobierno por tierra mar y aire". Ven una gran conspiración, pero ¿es real? Este lunes han insistido en la cacería, la persecución política, mediática y judicial. Pero, ¿ellos qué ven? ¿Cómo lo justifican? ¿Cuánta gente creen que va a por ellos? ¿Y cómo se coordinan?

La base de la persecución es un clásico. En ella ven a la oposición, derecha y ultraderecha, juntas para tumbar el Gobierno. Esto se ha oído muchas veces, pero ahora tienen una nueva denominación: "Operación marrullera". Y si marrulleros es la nueva palabra de Sánchez para definir a PP y Vox, este lunes el expresidente 'popular' José María Aznar le ha devuelto dos y también con la M.

"De estos mequetrefes que dicen por algún sitio que vamos a crear ahora una república confederal, a cualquier de estos mentecatos que están ocupando algún cargo público en este momento", ha dicho el expresidente del Gobierno. Aznar es uno de los señalados por el Gobierno cuando hablan de persecución porque ya en 2023 dijo aquello de "el que pueda hacer que haga".

A la cacería política que denuncian se une la mediática y la judicial. Sánchez ya dijo que había jueces haciendo política, ahora tienen cinco alrededor: Puente, Pedraz y Peinado, Biedma y Calama, el de Zapatero. El expresidente socialista hace ya un tiempo dijo esto: "La sistematización de determinados sectores con más o menos poder, pues bastantes agresivos hacia el partidos socialista".

Zapatero ha traído otro actor, a la UDEF, autores del informe que ha llevado a su imputación. Luego está la UCO, los encargados de registrar la sede del PSOE en Ferraz la semana pasada por el caso Leire Díez. Y los mismos que entraron en la sede del PP en Génova 13 por la Gürtel, acabando aquello en la moción de censura que ahora cumple ocho años.

"No podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal", expresó entonces en el Congreso José Luis Ábalos. El exministro que, por cierto, dice que está en el banquillo por una cacería política fruto de una investigación prospectiva.

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