Un piso, la boda de su hija y un choche: los 250.000 euros que la abogada de Koldo habría ofrecido a Carmen Pano para intentar comprar su silencio

La otra cara La abogada Leticia de la Hoz reconoce haberse reunido con la empresaria pero niega rotundamente haberle "ofrecido 50.000 euros, ni ninguna otra suma".

Carmen Pano ha confirmado ante la UCO que la trama Leire Díez intentó sobornarla. Según la empresaria, le ofrecieron 250.000 euros para cambiar su declaración sobre haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, dinero que habría sido utilizado para pagar su alquiler, la boda de su hijo y un coche para su chófer. Pano asegura que fue la abogada Leticia de la Hoz quien intentó comprar su silencio, aunque esta niega haber ofrecido soborno alguno. De la Hoz admite haberse reunido con Pano, pero afirma que la expulsaron del despacho por razones que aún no ha revelado.

La empresaria Carmen Pano ha ratificado este lunes ante la UCO que la trama Leire Díez intentó sobornarla. Según ha confirmado laSexta, Pano ha confirmado que a cambio de cambiar su declaración y negar haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, le ofrecieron en torno a 250.000 euros, una suma que ella calcula con gastos como la boda de su hijo o el pago del alquiler de su casa.

Pano afirma que fue la abogada de Koldo García quien intentó comprar su silencio. Leticia de la Hoz habría intentado sobornarla para que negara, ante los jueces, lo que ya ha declarado hasta el cuatro ocasiones, que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en bolsas de dinero.

"Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno", confesó tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, después de que la imputaran en el caso Hidrocarburos.

Según ha podido saber laSexta, este lunes ha reiterado a la Guardia Civil ese intento de soborno que, según ella, ascendería a 250.000 euros, mucho más de lo que incluye el auto del juez Pedraz. Es la cantidad que ella estima tras sumar varios conceptos como el alquiler de su casa durante cinco o siete años, la boda de su hija o un coche para su chófer.

Todo esto, presuntamente a cambio de rectificar su versión: echarle la culpa a Víctor de Aldama y decir que en las bolsas que llevó a Ferraz había documentos, no billetes.

De la Hoz lo tacha de "falso"

La abogada de Koldo García ha negado cualquier cifra de soborno. "Es completamente falso que la letrada Leticia de la Hoz haya ofrecido 50.000 euros, ni ninguna otra suma, a Carmen Pano", ha aseverado en un comunicado

Lo que sí ha reconocido Leticia de la Hoz es que se reunió con ella. Sin embargo, ha dicho que tuvieron que expulsar a la empresaria del despacho por unas razones que, de momento, no quiere revelar por respeto al secreto profesional.

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