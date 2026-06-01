El 'scape room' del PP ante los socios de Sánchez para una moción intrumental: promesa de elecciones y distancia con Vox

¿Por qué es importante? La de este lunes ha sido la tirada de tejos más clara que ha hecho el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a PNV y Junts.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto liderar una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez, buscando el apoyo del PNV y Junts, prometiendo elecciones posteriores y asegurando que Vox no formaría parte del gobierno. Sin embargo, el PP ha tenido que pactar con Vox en varias autonomías, lo que complica la estrategia. Feijóo intenta evitar la dependencia de Vox, pero necesita su apoyo, así como el de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, para que la moción prospere. La ultraderecha sigue siendo una línea roja, y el PNV y Junts tienen sus propios intereses, lo que dificulta un acuerdo sin Vox.

La de este lunes ha sido la tirada de tejos más clara que ha hecho el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a PNV y Junts al ya haberse atrevido a mostrar dispuesto para liderar una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez. La idea sería la de convocar elecciones después y que, como catalanes y vascos no van a ninguna parte con Vox, les dice que los de Santiago Abascal "no tendrían por qué estar en ningun gobierno".

No obstante, el PP ha tenido que pactar con Vox en todas las autonomías que este año han acudido a las urnas. En definitiva, Génova está en el punto de partida de su laberinto con dudas sobre verdaderas posibilidades de que esa estrategia salga adelanta, o si, realmente, solo está amagando con presionar al Gobierno. ¿Puede aunar todos los apoyos o solo es un sueño 'popular'?

Lo que está claro es que Feijóo no va a dar ningún paso sin tener garantizado que puede salir de su particular 'scape room', es decir, que nadie bloquee ninguna de las puertas que llevan a una moción exitosa. Hasta ahora hablaba de socios en general, este lunes ya apela de forma directa a cada uno de los dos partidos que por sí solos necesita, osea, uno u otro.

Sin embargo, a partir de ahí, no hay alternativa, porque tiene que pasar sí o sí por el apoyo de Vox, Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) después. De hecho, les ha prometido elecciones para convencerles a avanzar por ese camino, aunque también hay voces internas que apuestan incluso por que no sea Feijóo el candidato. El problema, no obstante, sigue estando en que hay una estancia que ni uno y otro están dispuestos a atravesar: la de la ultraderecha.

Rechazado el camino que pasa por Vox, solo tienen una alternativa. Se trata de la vía opuesta que, además es un poco el obligatorio para uno y otro por la dependencia que tienen de ellos, de los socialistas. En el caso del PNV, porque ya les han amenazado con romper con ellos en Euskadi si cambian de socios, donde gobiernan juntos. Y en el caso de los de Carles Puigdemont porque aún no se ha cumplido su gran objetivo: la amnistía de su líder. Así que se unen las dos cosas: a pesar de querer adelanto electoral, la ultraderecha como línea roja y sus propios intereses partidistas.

Entonces, ¿puede el PP ahora mismo evitar la casilla de Vox para escapar? No solo necesitan sus apoyos para que la moción salga adelante, puesto que su dependencia externa, al margen de este movimiento, es cada vez mayor. Lo hemos visto tras los últimos resultados autonómicos: les necesitan en las cuatro regiones, incluida Andalucía.

Si bien Vox no lo descarta porque considera que es una simple votación como tantas otras con los nacionalistas, ya les han amenazado con que habrá cero cesiones ni a unos ni a otros. Así el tablero, parece que de momento la salida de este 'scape room', aunque sea instrumental sigue estando, bloqueada.

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