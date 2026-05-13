Las burradas de los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo: de la persecución a políticos a sus boicots en ruedas de prensa

El contexto La Mesa del Congreso ha suspendido de forma "cautelar e indefinida" la acreditación a los dos agitadores de ultraderecha tras repetidas violaciones a las normas de la Cámara Baja. Francisca Armengol ha tomado la decisión por el crecimiento "casi exponencial" de las denuncias contra ellos.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, conocidos por su comportamiento disruptivo en la Cámara Baja. Quiles, quien no es periodista, ha sido acusado de hostigar a políticos, vulnerar normas y generar polémica durante cuatro años, acumulando ocho expedientes en diez meses. Su comportamiento incluye perseguir a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Ndongo, también sin acreditación, ha sido señalado por interrumpir ruedas de prensa y crear tensiones. Ambos han sido criticados por su actitud agresiva y su falta de respeto hacia los verdaderos periodistas.

Este miércoles, la mayoría de la Mesa del Congreso de los Diputados ha tomado una decisión sobre Vito Quiles y Bertrand Ndongo: les han retirado la acreditación para entrar en la Cámara Baja. Los ultras y agitadores se quedan sin su pase, se suspenden, tras protagonizar comportamientos que jamás se habían visto en otros miembros de la prensa en el Congreso.

Además, hay que destacar que Vito Quiles y Bertrand Ndongo no son periodistas. No informan, solo insultan, hostigan, mienten y expanden bulos.

Porque a Vito Quiles no le importa vulnerar las normas y lo hemos visto en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando persiguió al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras le lanzaba preguntas constantes como: "Señor Zapatero, ¿qué le parece que la Policía haya detenido al dueño de Plus Ultra?".

También hay que subrayar que Vito Quiles tiene prohibido grabar con su teléfono móvil en las zonas restringidas del Congreso. Él y los periodistas reales. Pero el agitador ultra desoye las advertencias, graba, se hace fotos y, como hemos dicho, persigue a políticos como Zapatero, literalmente, hasta el ascensor.

Las burradas de Quiles

Algo que, según el reglamento del Congreso, es una infracción grave. Y no es la única que ha cometido, porque también agarró a Pedro Sánchez, en una zona prohibida y cuando salía de un acto. O recordemos su encontronazo con Patxi López. "¿Por qué habla de respeto y luego no me respeta a mí, señor López? Le estaba haciendo una pregunta", lamentaba Quiles. "Cuando tú respetes al resto, habrá alguien que te respete a ti", respondía el socialista.

Son ya cuatro años en los que Quiles ha generado polémica en la Cámara Baja. Solo en los últimos diez meses, han llegado a abrirle ocho expedientes. Hasta Yolanda Díaz ha asegurado: "No quiero estar al lado de este señor. No me da la gana". O Mónica García, la ministra de Sanidad, que le espetó: "Creo que eres un tío muy pesado".

Porque también hostiga a vicepresidentas. Así lo hizo con María Jesús Montero: "Es que usted, cuando me pregunta, no tiene derecho a invadirme". "Me está usted empujando", le recriminaba la política.

También acosa a diputadas. Eso sí, siempre de izquierdas. Interrumpe constantemente a los periodistas e intenta boicotear las ruedas de prensa que le interesan. Tanto que hasta los verdaderos perisotas se enfrentan a ellos. "Vamos a respetar, compañero, el turno de palabra".

Fuera del Congreso, su comportamiento tampoco mejora. Por ejemplo, cuando publicó un video en el que seguía a la mujer del presidente Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. Un altercado por el que Gómez acabó denunciándolo por un presunto delito de agresión.

Bertrand Ndongo, también sin acreditación

Otro que se ha quedado sin acreditación, que ya no podrá entrar en el Congreso, es Bertrand Ndongo.

"Hay pseudoperiodistas que incomodan y que agreden", dijo Aina Vidal, la portavoz de Comuns y Sumar, justo antes de que Ndongo la llamase "idiota". Vidal estaba denunciando la actitud de agitadores de ultraderecha como él.

Y esta solo ha sido la última, porque ha intentado reventar muchas intervenciones y ruedas de prensa con sus preguntas e interrupciones. De hecho, otra de las portavoces de Sumar, Verónica Martínez, ha sufrido varios de sus boicots. "Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle", acabó pidiendo.

Porque Ndongo es especialista en preguntar cuando no tiene el turno para hacerlo. También en crear momentos de tensión que hasta han sido denunciados y que se suman a su expediente. Tanto dentro como fuera del Congreso, al igual que su compañero Vito Quiles, su labor se ha caracterizado por sembrar el caos.

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