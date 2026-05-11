Sanidad anuncia que la cuarentena de los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días

Imagen del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Los detalles El secretario de Estado de Sanidad ha explicado que la primera semana va a ser "más estricta", durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, informó que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius, afectado por hantavirus, comenzará el 6 de mayo y podría extenderse hasta 42 días. Esta decisión se tomó junto con la OMS, el ECDC y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España. Durante la primera semana, se realizarán pruebas PCR a los 14 españoles afectados, quienes no podrán recibir visitas. Padilla enfatizó que la cuarentena no busca afectar la moral de los afectados y que se evaluará semanalmente si pueden cumplirla en casa. Además, expresó sus condolencias por el guardia civil fallecido y mencionó la complejidad logística del operativo, que involucra a 23 países.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius, donde se desató una epidemia de hantavirus, se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.

Durante una entrevista en Onda Cero, Javier Padilla ha señalado que esta fecha se ha designado en análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

La fijación del 6 de mayo como último día de contactos a partir del cual se establece la cuarentena se ha realizado tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco". A partir de ahí, ha precisado el secretario de Estado de Sanidad "habría que extender esos 42 días".

En este sentido, ha explicado que la primera semana va a ser "más estricta", durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR, que se realizará a los siete días, y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluar la situación y en función de eso irán decidiendo.

No obstante, ha señalado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a "minarles la moral" sino que se trate de una cosa que se pueda llevar a cabo.

En este sentido, Javier Padilla ha explicado que irán viendo poco a poco, semana a semana "sin cerrar ninguna puerta", pero tampoco dando por hecho por adelantado que se va a flexibilizar la situación para que puedan hacer la cuarentena en el domicilio. "Vamos a ser prudentes a ese respecto", ha recalcado.

Por tanto, sobre dónde pasarán los pasajeros ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla los 42 días de cuarentena, Padilla ha confesado que todavía no está decidido. "Se irá evaluando", ha señalado, sin querer confirmar si deberán permanecer en el hospital o podrán seguir la cuarentena en casa si las pruebas que se les realice continúan dando negativo.

El secretario de Estado ha querido trasladar su pésame a la familia y los allegados del guardia civil fallecido mientras estaba desplegado en el operativo por una parada cardiorrespiratoria.

En cuanto a cómo continúa el operativo, Padilla ha asegurado que en este momento el barco estaba realizando tareas de repostaje. También ha explicado que todavía quedan pendientes dos vuelos para completar la operación de evacuación. Uno de ellos partirá hacia Australia y el otro hacia Países Bajos y servirá para trasladar a parte de la tripulación que no continuará a bordo del barco. Aproximadamente la mitad de la tripulación, formada por unas 60 personas, permanecerá en el crucero.

El secretario de Estado ha destacado la complejidad de una operación que ha juntado unas necesidades logísticas con la incertidumbre por la situación epidemiológica. Una situación a la que se suma la necesidad de coordinar actuaciones entre numerosos países. "Hablamos de 23 países con sus requisitos y singularidades", ha recordado.

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