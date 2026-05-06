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Caso mascarillas

Koldo busca su inocencia con un alegato final y acusa al abogado del PP de pedirle que "colaborara mintiendo a todos los españoles"

La otra cara El abogado del PP niega haber hecho ninguna oferta a Koldo y tacha su testimonio de "absurdo", mientras que fuentes del partido aseguran que es "totalmente falso".

Koldo García pronuncia su alegato final por el caso mascarillasKoldo García pronuncia su alegato final por el caso mascarillaslaSexta
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El exasesor ministerial Koldo García ha revelado este miércoles en el Tribunal Supremo que "el abogado del PP" le ofreció que colaborara, "mintiendo y engañando a todos los españoles", una acusación negada por el letrado 'popular'. Asimismo, ha asegurado que Víctor de Aldama no dice la verdad y ha elegido "el camino fácil".

"Aldama está viviendo a costa de todos nosotros, porque ha metido al señor Ábalos y Koldo García en la cárcel con mentiras, y esto es la realidad", ha señalado el exasesor en su turno de última palabra en el juicio, el que está acusado junto a Aldama y el exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarillas.

Una intervención deslavazada que ha cerrado asegurando que Aldama es "el único que tiene sociedades fuera de España viviendo a costa de todos los españoles", y en la que ha asegurado que dice la verdad y lo puede demostrar.

"La verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel", ha asegurado Koldo García. A este respecto, el abogado del PP que forma parte de la acusación popular ha negado rotundamente haber ofrecido a Koldo una colaboración y ha afirmado, en declaraciones a laSexta, que es "absurdo".

En esta línea, fuentes del PP han asegurado a la 'Cadena Ser' que su testimonio es "totalmente falso" y han recordado que "es el mismo Koldo que decía que se había reunido con Tellado".

Niega tener dinero

El exasesor ha denunciado que ahora mismo se encuentra en prisión provisional, sin posibilidad de hacer "nada" cuando salga, y que ha perdido "todo", tanto a su familia como a sus amigos, pero que ha dicho que no va a mentir.

"Los medios han dicho de todo de mí, que por mi culpa ha habido muertos. Pueden decir lo que quieran, no me pueden hacer más daño, me han destrozado. (...) Toda persona que se acerca a mí ha sido destruida mediáticamente", ha lamentado.

Koldo García ha negado ante el tribunal tener dinero. "No he recibido ninguna dádiva; no he recibido dinero", ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de su intervención.

Aldama le ha engañado y le ha mentido, según ha dicho, y ha elegido "el camino fácil": decir que Koldo García habló con el presidente del Gobierno o mencionar al ministro Ángel Víctor Torres o a la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.

El exasesor ministerial ha aludido varias veces a la colaboración que durante 27 años ha prestado a la Guardia Civil y a todas las fuerzas de seguridad. Él, ha reiterado, ha intentado "ayudar" siempre "a todo el mundo", incluido a Aldama.

Y sobre las "chistorras" con las que hablaba con su exmujer, ha vuelto a reconocer que son billetes de 500 euros, un "concepto" del que hablaba con la Guardia Civil en Navarra cuando sus agentes le daban 500 euros para que se los cambiase, pero él nunca se quedó con el dinero.

El juicio ha concluido este miércoles después de 14 jornadas y ha quedado visto para sentencia. Se espera conocer el fallo antes del verano. Hasta entonces, Ábalos y Koldo permanecerán en prisión preventiva.

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