El PSOE parafrasea a Feijóo y le pide que dimita tras su declaración ante la jueza de la DANA: "Está tardando en irse"

El PSOE ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que dimita. Ha pedido al líder del PP y de la oposición que se vaya. Lo ha hecho después de su declaración ante la jueza de la DANA, en una en la que ha cambiado de versión y ha justificado sus palabras del 31 de octubre, dos días después de la tragedia, en las que afirmó que Carlos Mazón le tuvo informado "en tiempo real" en la jornada de las riadas que acabaron con la vida de 230 personas.

Algo que ahora dice no fue así. Porque ahora ha expresado que sí, que le mantuvo informado "en tiempo real" pero después de las 19:59. Después del primer mensaje que envió al por aquel entonces president por las noticias que vio en diferentes agencias de comunicación. Esto es algo que en el PSOE ven como una mentira por la que le han recordado una frase que dijo el 20 de julio de 2023.

En dicho día, Feijóo dijo lo siguiente: "Si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno. Os pido también que me echéis del partido. Queridos amigos, empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles".

Ante esto, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha parafraseado palabra a palabra lo expuesto en su día por el líder del PP para concluir con un "ya sabe donde está la puerta".

Y es que el PSOE ha reaccionado a la declaración de Feijóo. A un testimonio por videollamada que se ha alargado durante cinco horas y en el que han sido las acusaciones particulares las que han llevado casi todo el peso del interrogatorio tras la media hora de preguntas de la jueza. Para los socialistas, Feijóo ha realizado "una admisión grave" al reconocer que no sabía dónde estaba Mazón "durante las horas más críticas de la DANA".

"Feijóo también ha descartado estar informado "en tiempo real". Lo sostuvo públicamente y lo ha negado ante la jueza. El que dijo aquella frase "si miento pido que me echéis del partido". El PP está tardando en despedirle y él está tardando en irse", han insistido.

Los socialistas han valorado la declaración de un Feijóo que, ante la jueza, ha reconocido que Mazón le habló de la existencia de víctimas mortales horas antes de lo que él sostuvo públicamente: "Queda claro que él también mintió".

"A Mazón, además de mantenerle al frente de la Generalitat durante un año, le recompensaron con un escaño y una p residencia de una comisión en Les Corts. Feijóo y él hace tiempo que ligaron su futuro vista su indignidad ante la tragedia", han compartido desde el PSOE.

Han concluido con la frase de Feijóo a Mazón en la que le pedía "llevar la iniciativa de comunicación": "Lo resume todo. Ni gestión, ni coordinación, ni humanidad. Solo cálculo político. Mientras se perdían vidas, Feijóo pensaba en el relato".

