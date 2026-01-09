En libertad Willy 'el Negro', el líder narco de la peligrosa banda de los Tiguerones de Ecuador

¿Por qué? Se enfrentaba a dos solicitudes de extradición aprobadas por la Audiencia Nacional, pero se condicionó la entrega a la presentación de garantías sobre la vida e integridad del detenido. El pasado 29 de diciembre expiró el plazo.

Willy Joffree Alcívar, conocido como 'Comandante Willy', líder de la banda ecuatoriana los Tiguerones, ha sido liberado en España tras incumplirse los plazos de extradición. Detenido en 2024 en Tarragona, había coordinado desde España el asalto a una televisión ecuatoriana. Aunque la Audiencia Nacional había aprobado su extradición, condicionó la entrega a garantías de Ecuador sobre su integridad, las cuales no fueron ampliadas a tiempo. El ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg, criticó la decisión, calificándola de "atentado contra la seguridad". Willy y su hermano, Ronco, lideraban una banda dedicada a actividades criminales como narcotráfico y secuestros.

Willy Joffree Alcívar, más conocido como Willy 'el Negro' o 'Comandante Willy', líder de los Tiguerones, una peligrosa banda de Ecuador, ha sido puesto en libertad por la Justicia española después de que se incumpliesen los plazos de extradición. Fue detenido en 2024 en Tarragona, después de que desde nuestro país coordinase el asalto a punta de fusil de asalto de una televisión ecuatoriana y secuestrase al equipo de periodistas.

En España, Joffree Alcívar se enfrentaba a dos solicitudes de extradición aprobadas por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el tribunal condicionó la entrega a su país a que Ecuador presentara garantías sobre la vida e integridad del detenido, las cuales fueron entregadas en junio de 2025. No obstante, España le pidió a Ecuador que se ampliaran esas garantías y le dio tres meses para presentarlas, pero el plazo venció el pasado 29 de diciembre y no fueron presentadas, por lo que han tenido que dejarlo en libertad.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, ha señalado que se trata de un "atentado contra la seguridad de España". "Tienen a un terrorista en suelo español y el que es terrorista lo es aquí y en cualquier parte del mundo", ha añadido.

¿Quién es Willy 'El negro'?

Willy Joffree Alcívar y su hermano, Ronco, eran los líderes de los Tiguerones, una peligrosa banda ecuatoriana dedicada al narcotráfico, extorsión, asesinatos por encargo, secuestros y asaltos, el más famoso el de la televisión de Guayaquil.Entonces y, en pleno directo, ingresaron en el plató de los informativos encapuchados y con fusiles de asalto con los que mostraron a todo el país de lo que eran capaces. Tras golpear, encañonar y amenazar con explosivos a los periodistas los secuestraron.

Según la policía, todo habría estado coordinado por Willy que se encontraba en España. Esto fue posible porque en 2022, con documentación falsa, se refugió junto a su hermano en un chalet en la costa española, donde llevaban una vida de lujo. Para pasar desapercibidos y blanquear dinero utilizaban empresas de limpieza hasta que fueron capturados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.