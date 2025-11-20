Ayuso, "muy satisfecha" por el fallo del Supremo contra el fiscal general: "Un español ha vencido al aparato del Estado"

¿Qué están diciendo? La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que se utilizó "los medios del Estado para hacer política delinquiendo" a costa de su pareja.

Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el fallo del Tribunal Supremo que inhabilita por dos años al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelar datos reservados del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Además, García Ortiz deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros. Ayuso, a través de la red social X, ha afirmado que "el mundo sabe lo que está pasando en España" y que el fallo es un "éxito sin precedentes de la democracia". Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, ha declarado que el fallo "marca un antes y un después", mientras que el Gobierno y sus socios han criticado la sentencia y buscan un sustituto para el fiscal general.

Isabel Díaz Ayuso ha celebrado este jueves el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Aunque todavía falta que se emita la sentencia, el alto tribunal ha impuesto a García Ortiz una inhabilitación especial de dos años para el cargo de jefe del Ministerio Público por la revelación de datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

Asimismo, el fiscal general deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a González Amador.

Fuentes cercanas a Ayuso han afirmado a laSexta que "está muy satisfecha" y que el fallo supone "un éxito sin precedentes de la democracia". "Un español ha vencido al aparato del Estado, que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella", han expresado.

"Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", han agregado, además de anunciar que la presidenta regional hará el viernes una declaración institucional sobre este asunto.

"El mundo sabe lo que está pasando"

El único pronunciamiento público que ha hecho Ayuso hasta el momento ha sido a través de la red social X, donde ha asegurado que "hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".

"Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre, utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", ha apuntado en un mensaje que también ha publicado en inglés.

Distintos cargos del Partido Popular se han jactado por la condena al fiscal general. Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en Génova y ha asegurado que "quien debía perseguir el delito lo cometió", subrayando que el fallo "marca un antes y un después".

"Condena al fiscal por una conducta incompatible con su cargo. El fiscal general es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado, según el Tribunal Supremo. El tribunal confirma que quien debía perseguir el delito, lo cometió", ha resaltado.

El líder popular también ha calificado el caso como un "bochorno institucional". Por su parte, tanto el Gobierno como sus socios han criticado el fallo y han cerrado filas en torno al fiscal general, a quien ya están buscando un sustituto.

