Cinco horas de declaración y 23 WhatsApp: así ha justificado Feijóo su "Mazón me tuvo informado a tiempo real"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha expresado que fue a partir de las 19:59, con su primer mensaje al expresident, cuando se le informó en todo momento. Ha afirmado que no sabía nada del despliegue de Emergencias de la Generalitat y de la reunión del CECOPI.

Alberto Núñez Feijóo compareció ante la jueza que investiga la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 230 muertes, y admitió que no fue informado por Carlos Mazón sobre el despliegue de emergencias. Feijóo, quien declaró durante cinco horas por videollamada, reconoció que sus afirmaciones iniciales sobre recibir información en tiempo real de Mazón fueron incorrectas. Aseguró que no pidió ni recibió detalles del operativo y que el Gobierno español tampoco lo informó. El PSOE ha exigido su dimisión, recordando sus propias palabras sobre ser despedido si mentía. Feijóo sostuvo que comenzó a recibir información tras ver teletipos y contactó a Mazón alrededor de las 20:00 horas.

"Absolutamente tranquilo". Así estaba Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Así llegaba al lugar en el que debía declara ante la jueza de Catarroja. Ante la jueza que investiga todo lo sucedido en la DANA del 29 de octubre de 2024 que acabó con la vida de 230 personas. Así llegaba, así estaba, a pesar de que el 31 de octubre, de que dos días después de la tragedia, no dijo la verdad.

Porque en dicho momento contó que Carlos Mazón, en aquel entonces president de la Generalitat, lo había estado informando "en tiempo real desde el lunes". Desde el día antes de la DANA. Versión, palabras por él mismo expresadas, que ha desmentido ante la magistrada.

Así lo ha hecho en una declaración que ha durado cinco horas. Por videollamada. Entre sus argumentos, que se equivocó al hablar ese 31 de octubre. Ha expresado que son 23 mensajes los que intercambió con Mazón. Que estuvo informado en tiempo real desde que le escribió a las 19:59. A esa hora, según la jueza, ya había muerto la mayoría de la gente por las riadas causadas por la DANA. Entre las comunicaciones entre ambos, solo WhatsApp y sin pedir ni recibir información.

Y es que han sido cinco horas de declaración. Desde las 09:30 hasta las 14:30. Cinco horas en las que Feijóo ha prestado testimonio como testigo en una sesión por videollamada en la que la jueza de la DANA le ha interrogado durante una media hora. En la que la Fiscalía no ha hecho una sola pregunta, al igual que la defensa de Argüeso. La de Pradas, apenas 10 minutos. En la jornada las que han llevado el peso han sido las acusaciones particulares

Feijóo, en los 300 minutos que ha estado declarando ante la jueza, ha admitido que no fue informado por Mazón sobre el despliegue de Emergencias de la Generalitat en la DANA. Ha admitido, en su comparecencia vía telemática, que recibiera información del expresident sobre el operativo, como dijo dos días después de la tragedia.

En sus palabras, ha señalado que no le dieron ningún tipo de información y que él tampoco la pidió. Ha añadido, además, que el Gobierno de España tampoco le informó de nada ni durante el 29 de octubre ni tampoco en las jornadas posteriores. Ha asegurado que no sabía nada de la reunión del CECOPI y ha valorado que debió ser el Ejecutivo nacional el encargado de gestionar toda la emergencia.

Han sido varias las ocasiones en las que el líder 'popular' ha mostrado su disconformidad ante la jueza por haber sido citado a declarar cuando hay otros que también hablaron con Mazón. Ante eso, la magistrada ha explicado que esos a los que él se refiere no han dicho que el expresident les tuvo informados "en tiempo real".

Feijóo ha afirmado que no sabía dónde estaba Mazón antes del envío del Es-Alert y que se enteró por él de que había fallecidos en Utiel a las 23:30 de dicho 29 de octubre. Esto es algo que desmonta una de las mentiras de Mazón, pues él dijo que no supo hasta la mañana del 30 de octubre que había víctimas mortales.

El líder del PP ha trasladado a la jueza que fue a partir de las 20:00 cuando comenzó a recibir información de primera mano. Ha asegurado que se puso en contacto con Mazón al ver teletipos de agencias de comunicación sobre la situación de la DANA.

El PSOE le pide que dimita

Por su parte, el PSOE ha reaccionado a la declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la DANA. Los socialistas han recordado la frase del líder 'popular' en las que dijo que si mentía se le echase del partido, y han afirmado que el PP "está tardando en despedirle y él está tardando en irse".

"Ha reconocido ante la jueza que no sabía dónde estaba Carlos Mazón en las horas más críticas de la DANA. Una admisión grave tratándose del líder del PP y del presidente autonómico responsable de la emergencia", han expresado los socialistas.

