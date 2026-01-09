Feijóo declara ante la jueza de la DANA, en directo | Feijóo admite ahora que no recibió "ninguna información" del operativo de la Generalitat

Feijóo supo que había fallecidos a las 23:30 a través del propio Mazón Alberto Núñez Feijóo confirma que supo que había fallecidos en la Comunitat Valenciana a las 23:30 horas del 29 de octubre a través del mensaje de Carlos Mazón, que llegó a decir que no sabían que había personas ahogadas hasta primera hora del día siguiente. Compartir en X

Termina el interrogatorio de la jueza sin preguntas de la Fiscalía Acaba de terminar el interrogatorio de la jueza de la DANA. La Fiscalía no ha efectuado ninguna pregunta a Feijóo, que ha asegurado que no pidió información del operativo de la Generalitat Valenciana ni tampoco se la dieron. El líder del PP declara que no sabía nada de la reunión del Cecopi ni recibió información del Gobierno de España ni ese día ni en los días siguientes. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

Feijóo asegura que no llegó a hablar por teléfono con Mazón Alberto Núñez Feijóo declara ante la jueza que su conversación con Carlos Mazón fue únicamente a través de WhatsApp, sin llegar a hablar con el expresident de la Generalitat por llamada telefónica. Las llamadas que aparecen en el listado facilitado por Mazón fueron, dice, infructuosas, negando además que intercambiase correos con él. Compartir en X

La jueza explica los motivos que le han llevado a citar a declarar a Feijóo La jueza Nuria Ruiz Tobarra está explicando las razones de la declaración de Alberto Núñez Feijóo, que justifica por las manifestaciones que hizo diciendo que "desde el lunes" anterior a la DANA Mazón le estuvo informando "en tiempo real". Compartir en X

Ciudadanos pide la suspensión de la declaración de Feijóo y la jueza lo rechaza Ciudadanos acaba de pedir la suspensión de la declaración de Alberto Núñez Feijóo en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, según trasladan fuentes presentes en la declaración a laSexta. La acusación cree que el punto del despacho de acceso no es un lugar seguro y desconocen si hay más gente en ese despacho. Además, creen que no existe igualdad de armas y por ello debe suspenderse la declaración y que se haga presencial, algo a lo que la jueza se ha negado. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

La comparecencia comienza en 15 minutos Se espera que Feijóo comience a testificar ante la jueza de la DANA en 15 minutos. El líder del PP ya se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde irá a su despacho para comparecer de forma telemática. Compartir en X

Y el próximo lunes, careo entre Pradas y Cuenca En este mes de enero, la jueza número 3 de Catarroja dará un impulso a la instrucción con nuevas diligencias. Tres días más tarde, el 12 de enero, celebrará el careo que acordó entre la exconsejera de Emergencias investigada, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, que era jefe del Gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La acusación ejercida por Acció Cultural del País Valencià sostiene que en la declaración como testigo de Cuenca se pudo constatar "la existencia de graves inexactitudes" que contradicen "las tajantes manifestaciones" realizadas públicamente por Pradas, que figura como investigada. Compartir en X

Piden a la jueza de la DANA que ordene un peritaje sobre los mensajes de Feijóo La acusación popular de Liberum pide a la jueza que investiga la dana que ordene un peritaje sobre los mensajes aportados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intercambió con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Entiende que esa diligencia es "útil y necesaria" para acreditar "el verdadero contenido de la prueba aportada", por lo que pide "la puesta a disposición judicial" del dispositivo móvil de Feijóo. "El objeto de la pericial debe incluir", según Liberum, "la verificación de la integridad de la base de datos msgstore.db (detección de borrados/inserciones); el análisis de metadatos y dispositivos vinculados; así como la contrastación con los pantallazos aportados". Compartir en X

En el foco, los mensajes de Feijóo a Mazón Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa. La instructora considera, según argumentó en un reciente auto, que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la DANA por Mazón, una creencia que "se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real". Compartir en X

Las otras preguntas a las que se enfrenta Feijóo La jueza también notificó este jueves la transcripción del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que dijo que a las 17.45 ya estaba redactado el mensaje Es-Alert a la población, así como la de Pilar Montes, secretaria de Mazón, que dijo que el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, se ausentó del Palau el día de la DANA "por un tema de partido". Compartir en X

La jueza ha incorporado a la causa un vídeo de Feijóo La jueza de la DANA añadió en su causa el vídeo de Alberto Núñez Feijóo en el que asegura que Carlos Mazón le informaba "en tiempo real" de lo que iba sucediendo. "Pero en este momento, la primera palabra tiene que ser de pésame; de pésame a las víctimas y también de realismo, y es que el president de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días", dijo. Compartir en X

