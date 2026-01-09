Feijóo declara ante la jueza de la DANA, en directo | Feijóo admite ahora que no recibió "ninguna información" del operativo de la Generalitat

En directo
El contexto El presidente popular testifica para dar cuenta de los mensajes que intercambió aquel día con Carlos Mazón y carga también contra el Gobierno, al que acusa de no darle información ni durante la tragedia ni después.
Alberto Núñez Feijóo confirma que supo que había fallecidos en la Comunitat Valenciana a las 23:30 horas del 29 de octubre a través del mensaje de Carlos Mazón, que llegó a decir que no sabían que había personas ahogadas hasta primera hora del día siguiente.
En su declaración, Feijóo ha asegurado que el día de la DANA solo se comunicó con Carlos Mazón, Emiliano García-Page y Juanma Moreno, los presidentes autonómicos de las regiones más afectadas por la DANA aquel 29 de octubre, tras ver por teletipos de agencias de comunicación lo que estaba ocurriendo en Valencia.
Termina el interrogatorio de la jueza sin preguntas de la Fiscalía
Acaba de terminar el interrogatorio de la jueza de la DANA. La Fiscalía no ha efectuado ninguna pregunta a Feijóo, que ha asegurado que no pidió información del operativo de la Generalitat Valenciana ni tampoco se la dieron. El líder del PP declara que no sabía nada de la reunión del Cecopi ni recibió información del Gobierno de España ni ese día ni en los días siguientes.
Feijóo asegura que no llegó a hablar por teléfono con Mazón
Alberto Núñez Feijóo declara ante la jueza que su conversación con Carlos Mazón fue únicamente a través de WhatsApp, sin llegar a hablar con el expresident de la Generalitat por llamada telefónica. Las llamadas que aparecen en el listado facilitado por Mazón fueron, dice, infructuosas, negando además que intercambiase correos con él.
Feijóo, molesto con ser citado mientras otras personas no lo han sido pese a hablar con Mazón
Alberto Núñez Feijóo se ha quejado ante la jueza de que otras personas también hablaron con Carlos Mazón esos días y no han sido citadas a declarar, según confirman a laSexta fuentes presentes en la declaración del líder del PP.
La jueza explica los motivos que le han llevado a citar a declarar a Feijóo
La jueza Nuria Ruiz Tobarra está explicando las razones de la declaración de Alberto Núñez Feijóo, que justifica por las manifestaciones que hizo diciendo que "desde el lunes" anterior a la DANA Mazón le estuvo informando "en tiempo real".
Las acusaciones preguntan quiénes acompañan a Feijóo en la sala
Según fuentes presentes en la declaración a laSexta, las acusaciones han preguntado quiénes acompañan a Feijóo en la sala. Se espera que la declaración dure alrededor de una hora, con las acusaciones preguntando alrededor de esos mensajes que Feijóo y Mazón intercambiaron el día de la DANA.
Ciudadanos pide la suspensión de la declaración de Feijóo y la jueza lo rechaza
Ciudadanos acaba de pedir la suspensión de la declaración de Alberto Núñez Feijóo en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, según trasladan fuentes presentes en la declaración a laSexta. La acusación cree que el punto del despacho de acceso no es un lugar seguro y desconocen si hay más gente en ese despacho. Además, creen que no existe igualdad de armas y por ello debe suspenderse la declaración y que se haga presencial, algo a lo que la jueza se ha negado.
Feijóo, ante la jueza
A esta hora Feijóo ya tendría que estar compareciendo ante la jueza. Se desconoce cuánto tiempo estará declarando el líder del PP, que se ha mostrado "absolutamente tranquilo" a su llegada al Congreso.
La comparecencia comienza en 15 minutos
Se espera que Feijóo comience a testificar ante la jueza de la DANA en 15 minutos. El líder del PP ya se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde irá a su despacho para comparecer de forma telemática.
Feijóo llega "tranquilo" al Congreso
"Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber. Estoy absolutamente tranquilo", ha comentado Alberto Núñez Feijóo a su llegada al Congreso de los Diputados, desde donde comparecerá de forma telemática ante la jueza de la DANA.
Y el próximo lunes, careo entre Pradas y Cuenca
En este mes de enero, la jueza número 3 de Catarroja dará un impulso a la instrucción con nuevas diligencias. Tres días más tarde, el 12 de enero, celebrará el careo que acordó entre la exconsejera de Emergencias investigada, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, que era jefe del Gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La acusación ejercida por Acció Cultural del País Valencià sostiene que en la declaración como testigo de Cuenca se pudo constatar "la existencia de graves inexactitudes" que contradicen "las tajantes manifestaciones" realizadas públicamente por Pradas, que figura como investigada.
Feijóo, citado a las 9:30 horas
Feijóo está citado a las 9:30 horas. Es el testigo de mayor rango que ha declarado hasta ahora en la causa que dirige la magistrada instructora Nuria Ruiz Tobarra.
Piden a la jueza de la DANA que ordene un peritaje sobre los mensajes de Feijóo
La acusación popular de Liberum pide a la jueza que investiga la dana que ordene un peritaje sobre los mensajes aportados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intercambió con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Entiende que esa diligencia es "útil y necesaria" para acreditar "el verdadero contenido de la prueba aportada", por lo que pide "la puesta a disposición judicial" del dispositivo móvil de Feijóo. "El objeto de la pericial debe incluir", según Liberum, "la verificación de la integridad de la base de datos msgstore.db (detección de borrados/inserciones); el análisis de metadatos y dispositivos vinculados; así como la contrastación con los pantallazos aportados".
En el foco, los mensajes de Feijóo a Mazón
Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa. La instructora considera, según argumentó en un reciente auto, que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la DANA por Mazón, una creencia que "se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real".
Las otras preguntas a las que se enfrenta Feijóo
La jueza también notificó este jueves la transcripción del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que dijo que a las 17.45 ya estaba redactado el mensaje Es-Alert a la población, así como la de Pilar Montes, secretaria de Mazón, que dijo que el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, se ausentó del Palau el día de la DANA "por un tema de partido".
La jueza ha incorporado a la causa un vídeo de Feijóo
La jueza de la DANA añadió en su causa el vídeo de Alberto Núñez Feijóo en el que asegura que Carlos Mazón le informaba "en tiempo real" de lo que iba sucediendo. "Pero en este momento, la primera palabra tiene que ser de pésame; de pésame a las víctimas y también de realismo, y es que el president de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días", dijo.
Feijóo testifica este viernes ante la jueza de la dana desde su despacho del Congreso
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado a declarar este viernes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana y está previsto que comparezca de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, tal y como solicitó.