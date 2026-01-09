Los diplomáticos de Trump llegan a Venezuela para hacerse con el poder en lo que llaman una "evaluación inicial" tras la liberación de presos políticos

¿Por qué es importante? Uno de los objetivos de Estados Unidos es la reapertura de su embajada en Caracas, una que lleva cerrada desde 2019 cuando Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con el país norteamericano.

Una delegación diplomática enviada por el gobierno de Donald Trump ha llegado a Venezuela para realizar una "evaluación inicial" con miras a restablecer las relaciones bilaterales y reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Liderada por John McNamara, encargado de negocios de Trump, esta es la primera delegación estadounidense en visitar el país desde la intervención del pasado sábado. La embajada, cerrada en 2019 tras la ruptura de relaciones por Nicolás Maduro, podría reabrirse como parte de una "reanudación gradual de las operaciones". Venezuela ha confirmado la visita como un "proceso exploratorio" para restablecer misiones diplomáticas. Además, el canciller Yván Gil ha anunciado que Caracas enviará una delegación a Washington próximamente.

Los hombres de Donald Trumpya están en Venezuela, pero esta vez no son militares. Son una delegación conformada por diferentes diplomáticos que llegan para realizar lo que han llamado una "evaluación inicial" para retomar las relaciones entre ambos países y reabrir su embajada, aunque lo que se esconce detrás parece que es una revisión de los primeros días de Delcy Rodríguez como presidenta interina del país latinoamericano.

Esta es la primera delegación estadounidense que manda la Casa Blanca desde la intervención del pasado sábado. Una liderada por John McNamara, el encargado de negocios de Trump y ahora enviado a Venezuela. Y el objetivo, dicen, es realizar una "evaluación inicial".

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", han señalado desde el Departamento de Estado de EEUU.

Entre las medidas para esa "reanudación gradual de las operaciones" está la reapertura de la embajada estadounidense en el país. Dicho lugar, situado en Baruta (Caracas), cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Una visita que también ha sido confirmada desde Venezuela. Aunque la Cancillería venezolana lo ha calificado de un inicio de un"proceso exploratorio de carácter diplomático" con EEUU orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

Eso sí, desde el país latinoamericano no olvidan la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y también han añadido que se abordarán las consecuencias de la "agresión y del secuestro" producido el pasado sábado que acabó con la detención del líder venezolano.

Además, el canciller Yván Gil ha desvelado que Caracas también enviará una delegación próximamente a Washington, según un comunicado que publicado en Telegram.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.