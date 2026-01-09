Sánchez se reúne con las víctimas de pederastia en la Iglesia tras la firma del acuerdo de reparación: "Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse"

El presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, posan junto a los reprensentantes de las víctimas de abusos en la iglesia en La Moncloa

¿Qué dice el acuerdo? Las víctimas serán reparadas, incluidas las que ya hayan fallecido, y será la Iglesia quien asuma el coste. El encuentro, al que también ha acudido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha producido en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunieron con víctimas de pederastia de la Iglesia tras firmar un acuerdo para indemnizarlas, incluso a las fallecidas. Sánchez destacó que el pacto es esencial para la reparación de las víctimas y subrayó que España es un país mejor gracias a este acuerdo. El convenio establece una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para quienes no pueden acceder a la justicia, y la Iglesia asumirá las indemnizaciones. Juan Cuatrecasas, representante de las víctimas, valoró positivamente el acuerdo, aunque expresó desconfianza hacia el mecanismo de la Conferencia Episcopal. Las organizaciones presentes agradecieron el compromiso del Gobierno y la Iglesia, y destacaron que el nuevo mecanismo permitirá compensaciones más justas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se han reunido con las víctimas de pederastia de la Iglesia. Un encuentro que se ha producido un día después de que el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal firmasen el acuerdo para indemnizarlas, incluso a las fallecidas. A su salida de La Moncloa, las víctimas han asegurado que son optimistas, pero han reclamado que el pacto se aplique correctamente.

"Nada borra lo sucedido, pero el acuerdo alcanzado para su reparación es necesario. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse. Hoy España es un país mejor", ha indicado Sánchez en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que incluye fotos del encuentro.

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas, para las que ya no es posible la vía judicial, y establece que la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones.

Juan Cuatrecasas, uno de los representantes de las siete organizaciones presentes en la reunión, ha querido honrar la memoria de aquellas víctimas ya fallecidas que lucharon por este reconocimiento y reparación, y cuyos descendientes mantendrán el derecho a reclamar la indemnización, según ha confirmado en la reunión de este viernes, ya sea -según ha explicado- porque tengan reconocida la condición de víctima o porque sus allegados puedan acreditarla. Según ha añadido, la Oficina del Defensor del Pueblo podrá seguir recogiendo denuncias.

A su juicio, esta vía era necesaria por la desconfianza de las víctimas, ya que el mecanismo establecido por la Conferencia Episcopal es un grupo creado por la propia Iglesia, al que muy pocos han acudido. Tras las declaraciones del ministro Bolaños esta misma mañana, en las que ha lamentado que "algunos obispos" españoles no estén entusiasmados con este acuerdo, Cuatrecasas ha coincidido en que "muy pocos, solo una minoría, están con nosotros; la mayoría o son negacionistas de los abusos o bien se escurren".

El convenio a tres partes, entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal, empezará a rodar de aquí a un mes, y establece un horizonte de un año, prorrogable a dos, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Las organizaciones presentes en la reunión han sido la Asociación Víctimas de Abusos en Centros religiosos de Navarra (AVA); la Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI); Mans Petites; Justice Initiative España; Tolerancia Cero y la Asociación Nacional Infancia Robada (Anir).

En un comunicado de prensa, Justice Initiative España mostró este jueves su agradecimiento al Defensor del Pueblo, al ministro Félix Bolaños y al Vaticano, por sus recomendaciones vinculantes dirigidas a la ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España. Por su parte, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de la Iglesia en Navarra, Jesús Zudaire, expresó este jueves a 'EFE' su satisfacción por el acuerdo, que a su juicio corrige las pretensiones iniciales de la Iglesia y garantiza compensaciones más justas.

El acuerdo "rebaja las expectativas que tenía la Iglesia de pagar muy poco", porque el nuevo mecanismo, que canalizará las reclamaciones a través del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, permitirá fijar baremos más elevados y homogéneos.

