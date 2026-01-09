Ahora

frente a la frontera con Polonia

¿Cómo es el nuevo misil de Putin? ¿Por qué lo ha lanzado ahora? ¿Y por qué contra ese objetivo?: todo lo que supone el lanzamiento del Oréshnik

¿Por qué es importante? Probado por primera vez en 2023, es un proyectil con capacidad nuclear y —dice Rusia— alcance prácticamente ilimitado. Presume el Kremlin de que vuela bajo y diez veces más rápido que el sonido, de que es casi imposible de interceptar y cada uno de sus proyectiles puede atacar un objetivo distinto.

El misil Oréshnik lanzado esta madrugada.
Primer ataque real de Rusia contra Ucrania utilizando sus tan anunciados nuevos misiles balísticos Oréshnik, con capacidad nuclear. Esta vez solo llevaba munición convencional, pero hay al menos cuatro personas muertas y 24 heridas. Es un ataque muy relevante por el arma usada: el Oréshnik, de largo alcance, precisión, bajo ruido y difícil detección.

Ucrania ha exhibido esta tarde los restos del ataque ruso, en concreto trozos del Oréshnik, ese misil hipersónico del que el Kremlin lleva meses presumiendo. "Entre las piezas encontradas hay una unidad de estabilización y guía, partes del sistema de propulsión, fragmentos del mecanismo de orientación y boquillas de la plataforma de la etapa de separación", ha explicado el portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania, Artem Dekhtiarenko.

Probado por primera vez en 2023, es un proyectil con capacidad nuclear y —dice Rusia— alcance prácticamente ilimitado. Presume el Kremlin de que vuela bajo y diez veces más rápido que el sonido, de que es casi imposible de interceptar y cada uno de sus proyectiles puede atacar un objetivo distinto. Y lo habían ensayado hace dos años contra una instalación militar en Ucrania.

Y así funciona: lo lanzan, puede ser desde una unidad móvil remota. La primera etapa incluye el motor y el combustible, que se separan del artefacto. La segunda etapa se desarma durante el vuelo, dejando las ojivas al descubierto. Un poco más tarde, el vehículo se separa del resto y libera la carga, las ojivas, sobre el o los objetivos.

Una carga de hasta seis ojivas cada una con otras seis submuniciones. En total, unos 1. 300 kilogramos. Basado en antigua tecnología soviética, los de Putin la han actualizado y diseñado para una guerra atómica.

¿Por qué ahora y por qué contra ese objetivo?

Con estas características, si Rusia decidiera usarlo, por ejemplo, desde Bielorrusia, podría alcanzar prácticamente a toda Europa. Pero, ¿por qué lo ha lanzado ahora y por qué contra ese objetivo?

La respuesta a la primera pregunta es más evidente. Esta semana los países europeos han estado deliberando el paquete de ayuda a Ucrania a la reconstrucción, que incluiría tropas europeas en Ucrania una vez que se alcance un alto el fuego. A esto Rusia ha dicho que "no", que es "inaceptable".

El ataque de esta madrugada ha sido frente a la frontera con Polonia. Desde la Unión Europea, la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, ha dicho que este ataque es una "escalada en toda regla", y también un recordatorio de que pese a que Europa trabaja para negociar la paz, Rusia no quiere ni oír hablar de ella.

