Feijóo aprovecha las presuntas cloacas del PSOE para llamar a los socios a acabar con Sánchez mientras Vox le presiona para una moción de censura

El contexto El Gobierno lleva desde este miércoles tratando de desviar el foco de la gravedad de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez para "desestabilizar" causas judiciales perjudiciales para el Ferraz y Moncloa.

El Gobierno ha intentado minimizar la gravedad de la intervención de la UCO en la sede socialista de Ferraz, en relación con una trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez. Sin embargo, el Partido Popular ha aprovechado el escándalo para presionar a los socios del Gobierno, calificándolos de "colaboradores necesarios". Sumar y ERC han expresado su descontento, mientras que el PNV, liderado por Aitor Esteban, ha pedido un adelanto electoral. La ultraderecha, encabezada por Santiago Abascal, está dispuesta a apoyar una moción de censura. Los socialistas, por su parte, se defienden alegando ser víctimas de una persecución judicial, insistiendo en que la legislatura debe finalizar en 2027.

El Gobierno ha estado insistiendo hasta este jueves en la diferencia entre requerimiento de información y un registro. De esta manera, se trata de minimizar la gravedad de este miércoles la UCO pasara más de 12 horas en la sede socialista de Ferraz por una trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez para "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE o al entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así han intentado los socialistas cambiar el foco, pero, en realidad, no han sido los únicos. Es el caso del Partido Popular (PP) que ha visto en este nuevo escándalo la ocasión para presionar a los socios y hacer caer al Gobierno, descalificándoles incluso como "colaboradores necesarios" de los socialistas, insistiendo en que no es un único caso, sino un carrusel.

Unos socios entre los que están Sumar y ERC, cuyos líderes mediáticos, Yolanda Díaz y Gabriel Rufián, no han dudado en hablar de vergüenza. También piden explicaciones, como la comparecencia en el Congreso que justo antes ha anunciado Sánchez. No obstante y de nuevo, el foco lo centra el PNV y el reclamo de adelanto electoral ya sin matices, tal y como ha hecho este jueves su presidente, Aitor Esteban.

Y mientras el PP de Feijóo aprieta estos socios, cada vez más incómodos, la ultraderecha liderada por Santiago Abascal aprienta a Génova. De hecho, desde Bambú ya muestran su plena disposición a apoyar cualquier moción de censura con tal de sacar a Sánchez de la Moncloa.

Algo a lo que los socialistas se resisten, al tiempo que tratan de deslumbrar cualquier mirada que se pose sobre su sede. La consigna pasa por dibujarse como las víctimas de una persecución judicial, una conspiración contra el partido y el Gobierno ausipiciada, incluso por algunos medios. Y con la consigna de la resistencia, no se bajan de que la legislatura acabe en 2027, a pesar de que las voces críticas ya vayan incluso con dardo desde sus propias filas, como la de Emiliano García.Page.

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