¿Un candidato 'popular' que no sea Feijóo en una posible moción de censura? El PP le reafirma y descarta cualquier duda

El contexto José Manuel García-Margallo ha planteado que el gallego presente una moción de censura, pero no para ser él nombrado presidente del Gobierno sino una persona "moralmente irreprochable".

Alberto Núñez Feijóo continúa su estrategia para impulsar una moción de censura contra el Gobierno, ofreciendo a Junts y PNV apoyar una moción que convoque elecciones inmediatamente. Feijóo destacó la necesidad de coherencia entre los partidos, incluyendo a Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria, para lograr elecciones anticipadas. Sin embargo, Jaime de los Santos, del PP, cuestionó la posibilidad de acuerdos con el PNV debido a su relación con el PSOE. Por otro lado, José Manuel García-Margallo sugirió una moción de censura para nombrar a un presidente neutral, pero el PP descarta esta opción, manteniendo a Feijóo como su único candidato.

Alberto Núñez Feijóo sigue moviendo fichas para conseguir esa ansiada moción de censura que acabe con el Gobierno. Por ello ha tendido la mano este lunes a Junts y PNV para que le apoyen, pero al líder 'popular' le ha salido también el planteamiento de José Manuel García-Margallo de que lidere esa moción pero que ello no le lleve a Moncloa.

El líder del PP les ha lanzado una nueva a oferta a las dos formaciones: un apoyo a los 'populares' solo para una moción de censura que conlleve convocar elecciones acto seguido. "Estoy muy interesado en la actitud de los socios y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si se queda en una burla o es un movimiento consecuente", ha asegurado este lunes Feijóo en una entrevista en Telecinco.

De esta manera, el líder del PP ha insistido que "desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas". "Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo", ha añadido.

"Solo el PSOE puede convocar elecciones y no lo va a hacer. Los grupos tenemos la responsabilidad. Decencia y elecciones inmediatas. Si quieren, habrá decencia y elecciones. Hay que hacer esa pregunta a cuatro diputados", ha señalado. Además, Feijóo ha hecho hincapié en que "si están de acuerdo, haremos elecciones de manera inmediata, pero si dicen una cosa y hacen la contraria...".

Ahora bien, Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación del PP, no le ha echado precisamente una mano a su jefe en esa intención de tender puentes con el PNV. "¿A qué acuerdo se va a llegar con un partido como el PNV que está absolutamente secuestrado por el PSOE?", ha afirmado el diputado 'popular' este lunes.

Otra idea que ha aparecido este lunes es la que ha propuesto el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a través de un vídeo en sus redes sociales: "La situación de España es absolutamente paradójica (...). La única solución que a mí se me ocurre, lo que yo llamaría una moción de censura constructiva. Hacer presidente del Gobierno a un personaje políticamente neutro, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual, cuyo único programa sería disolver las Cortes y convocar elecciones".

Es decir, el exministro 'popular' plantea que Feijóo proponga una moción de censura para hacer presidente del Gobierno a una persona que no sea él. No obstante, fuentes de la dirección de la formación aseguran que ese escenario nunca ha sido una opción y que, a día de hoy, sigue sin serlo. "Por supuesto que no", han aseverado porque el candidato es Feijóo... o Feijóo.

Eso sí, en España, en 2026, nunca se sabe.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido