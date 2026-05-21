Juanma Moreno sigue sin negociar con un Vox que tiende la mano mientras exige el modelo de los otros pactos con el PP

Los detalles El líder de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira, dice que no es el momento de hablar del reparto de sillones o consejerías y estipula como modelo a seguir en Andalucía los pactos ya existentes entre PP y Vox para gobernar en Extremadura o Aragón.

Tras las elecciones a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, candidato del PP y ganador de los comicios, necesita dos escaños más para lograr la mayoría absoluta, que podría obtener de Vox. En otras regiones como Aragón y Extremadura, el PP ya ha gobernado junto a Vox, adoptando ideas de extrema derecha a cambio de formar gobierno. Manuel Gavira, líder de Vox Andalucía, ha señalado que no buscan repartir cargos, sino que el PP asuma algunos de sus ideales para un pacto. Gavira subraya que su partido no "regalará" la investidura, pero está dispuesto a negociar. El PP cuenta con 53 de los 109 diputados, mientras que Vox tiene 15.

Tras la celebración de las elecciones a la Junta de Andalucía del 17M, ha llegado el momento de los debates, conversaciones y reuniones para formar gobierno. Al candidato del PP, ganador de los comicios, Juanma Moreno, le faltan dos escaños para alcanzar su ansiada mayoría absoluta. Dos puntos que podría obtener de Vox. Eso sí, para eso, tendría que pasar por el aro de sus peticiones.

Ya lo han hecho en otras comunidades. En Aragón o en Extremadura ya han gobernado el PP junto a Vox. Allí, el Partido Popular ya ha asumido como propias ideas de extrema derecha a cambio de poder formar ejecutivos. Desde medidas en migración o familia hasta hablar de prioridad nacional. Con esto en mente, los de Santiago Abascal en Andalucía están tranquilos.

De hecho, el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha evitado hablar este jueves de un posible reparto de sillones a la hora de ceder sus votos para que Juanma Moreno sea investido, de nuevo, presidente de la Junta. Asegura que lo primero no es pedir puestos o consejerías, sino que el PP se conciencie de que debe asumir algunos de sus ideales y proyectos si quiere ese pacto.

O tal y como ha dicho Gavira, Vox en Andalucía fija como modelo a seguir los pactos ya existentes con el PP, con los que los de ultraderecha gobiernan junto a los populares.

El líder regional de Vox ha indicado que su formación "no va a regalar la investidura a nadie", porque sería "defraudar el sentido del voto de los andaluces". Porque Gavira quiere que su formación sea "clave".

Eso sí, dice que los de Abascal tienen "la mano tendida" al PP de Juanma Moreno para negociar el Gobierno de la nueva legislatura. El popular pidió que cada formación revisara sus números antes de actuar o de pedir y estos son: El PP obtuvo 53 de los 109 diputados en el Parlamento andaluz, pero la mayoría se establece en 55. Vox subió hasta los 15 representantes.

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