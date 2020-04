El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la posibilidad de que los pactos para la reconstrucción se suscriban no sólo en el ámbito nacional, sino además en los "diferentes escalones" de la geografía española, como las autonomías y "gobierne quien gobierne" en ellas.

En el pleno del Congreso para que se autorice una nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez ha declarado que su intención por un acuerdo de reconstrucción con los partidos es "sincero" y que el éxito del mismo, si sale adelante, será de "todos los que arrimen el hombro". Y ha pedido que nadie patrimonialice dicho acuerdo.

También ha abogado por extender dichos acuerdos por los escalones de la geografía, es decir, en comunidades autónomas o municipios, "gobierne quien gobierne", ha repetido en varias ocasiones. Y dirigiéndose a Pablo Casado, al líder del PP, le ha preguntado si acepta la propuesta "de buscar la propuesta común en todos los sitios gobierne quien gobierne". "Quiero saber su respuesta", le ha espetado.

Casado no responde a su propuesta

Pero Casado le ha insistido en que no se trata de hacer una reconstrucción de España tras el "incendio" que supone la pandemia, sino de intentar apagar el fuego, a no ser que Sánchez pretenda quedar "como Nerón, tocando la lira mientras arde Roma". Ha advertido a Sánchez que la unidad que reclama siempre no es "el bálsamo de Fierabrás" y no puede pretender acallar a la oposición, sino que lo que hace falta es "eficacia" y contar la cifra de fallecidos real porque España necesita "certezas, no bandazos".

Ha cuestionado si este es su espíritu de pacto y de diálogo. "No puede pretender que formemos parte de la orquesta mientras se hunde este barco". También ha criticado que Sánchez se haya referido a la "trampa saducea" de la mesa de reconstrucción, que inicialmente estaba planteada, y no a la comisión parlamentaria en la que se ha transformará, tras un acuerdo entre ambos este lunes, y ha apuntado que espera que sea "un lapsus y no otro bandazo".

Comisión sin fecha

Sánchez ha confiado en que esa comisión parlamentaria pueda ponerse en marcha la próxima semana. "Cuanto antes mejor, si puede ser la próxima semana, mejor", ha afirmado Sánchez. El presidente del Gobierno ha incidido en su propuesta de que la comisión trate, al menos, cuatro temáticas: salud pública, sectores económicos afectados, protección social y Europa. Ha asegurado su intención de ser "honesto" y "dar respuesta" a todas las formaciones políticas y ha insistido en que en su "ánimo está poner en marcha cuanto antes esa comisión".

Esta tarde, el Partido Popular ha presentado su propuesta para esa comisión "de recuperación", ese es el nombre que le han dado. Creen que deberían participar todos los grupos parlamentarios y que la presidencia debería recaer en el PP al ser el principal partido de la oposición, insisten. "Proponemos que antes del 30 de junio se concluya el dictamen, que debería aprobar el Pleno del Congreso de los Diputados la primera semana de julio".

El PP propone asumir la presidencia de esa comisión y trabajar en cinco áreas, en lugar de cuatro, como ofrece el Gobierno.

Consideran que los trabajos de esa comisión deberían girar en cinco grandes áreas: sanitaria, económica, social, libertades públicas y Unión Europea.