Sánchez prioriza la gestión de la guerra a la aprobación de los Presupuestos y deja en el aire si los presentarán

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control

Entre líneas La ministra Montero había reiterado hace días que el Gobierno presentaría las cuentas generales de este año, despues de no hacerlo en los dos anteriores periodos. Sin embargo, la escalada bélica en Oriente Medio parece que ha cambiado las prioridades del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como prioridad la gestión de la guerra en Irán y su impacto socioeconómico, dejando en suspenso la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en marzo. Sánchez destacó la gravedad del conflicto en Oriente Medio, calificándolo como una de las mayores crisis de su mandato. A pesar del compromiso del Ejecutivo de aprobar los PGE en el primer trimestre, Sánchez indicó que la atención está centrada en la crisis actual. Subrayó la importancia de que los ciudadanos sean conscientes de las consecuencias humanas y económicas del conflicto, afirmando que el Gobierno priorizará la protección de la población.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prioriza la gestión de la guerra en Irán y su impacto socioeconómico dejando en el aire la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en marzo.

El jefe del Ejecutivo pidió a la ciudadanía que sea "consciente de la gravedad" del conflicto. Sánchez calificó el conflicto en Oriente Medio como "una de las mayores crisis" que durante todos los años de su mandato ha tenido que gestionar.

Así , pidió a los medios de comunicación y también a la ciudadanía "ser conscientes de la gravedad" del conflicto, al ser preguntado sobre cuándo el Ejecutivo aprobará los PGE.

El Ejecutivo se comprometió a aprobarlos en el primer trimestre del año y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió hoy en que el Gobierno los presentará, sin concretar ya si antes de que finalice este trimestre.

Sánchez, en su respuesta, dejó en el aire este compromiso señalando que "ahora mismo estamos gestionando una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar".

Por ello, destacó la importancia de que "los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles sino en términos de desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio y también del impacto socioeconómico que van a tener sobre nuestros hogares".

"Nosotros lo hemos dicho alto y claro, no avalamos esta guerra, pero vamos a poner todos los instrumentos del Estado a disposición de lo que es más importante para cualquier presidente y para cualquier Gobierno, que es proteger a nuestra gente y es lo que vamos a hacer", sentenció.

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