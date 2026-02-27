Montero admite que todavía no tienen apoyos para aprobar los Presupuestos pese a querer presentarlos en marzo

Pedro Sánchez y María Jesús Montero conversan durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda confía en que en marzo logre "concitar algún apoyo más" para aprobar sus cuentas. Por el momento, tanto Junts como ERC han expresado públicamente su rechazo.

El Gobierno tiene previsto presentar sus Presupuestos Generales del Estado durante el mes de marzo, aun sabiendo que no cuenta todavía con los apoyos suficientes para sacarlos adelante. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en una entrevista en la Cadena SER que cumplirán con la promesa de someter sus cuentas ante el Parlamento en el primer trimestre de este año.

"Mantenemos nuestro compromiso", ha aseverado la ministra, que ha mostrado su confianza en obtener "algún apoyo más" a unas cuentas que han hecho intervenir incluso al Tribunal Constitucional, que se abre a estudiar si el Gobierno incumple la Carta Magna al no presentar Presupuestos. Se trata de la primera vez que la corte de garantías examinará el desistimiento del Ejecutivo en esta materia, una decisión que el tribunal tomó este martes por unanimidad a partir de la propuesta de una magistrada progresista.

"Este Gobierno tiene la capacidad de llegar a acuerdos, pero no a cualquier precio", ha defendido Montero, que confía en que "se imponga el sentido común" en las negociaciones y las formaciones catalanas (ERC y Junts) puedan tener "capacidad de mejorar sus funciones, los recortes en justicia o ayudas a familias vulnerables". "Son retos que están por encima de nuestras siglas", lamenta.

"Junts y ERC no dan su apoyo por cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Tengo que expresar mi protesta", ha añadido Montero, muy crítica con la postura de las formaciones catalanas. También ha señalado a Juanma Moreno por decir 'no' a un modelo que "da más recursos a Andalucía", explicando que la región recibirá 5.700 millones más cada año.

Montero ha llegado a decir que ya sabe dónde va a destinar esos 5.700 millones en caso de ser presidenta de la Junta de Andalucía, prometiendo dedicar 1.000 de esos millones a vivienda cada año.

Montero añade que unos Presupuestos tratan de "conceptos políticos complejos" y no tanto de "peticiones" concretas de los grupos.

"Hay que discutir sobre las cosas. Hay que discutir sobre los planteamientos que se ponen en la mesa, no descartarlo por el simple sectarismo político de que viene de un gobierno progresista al que se le niega el pan y la sal", ha añadido.

