Illa retira sus Presupuestos e intensifica las negociaciones para lograr uno nuevo que se ajuste a la realidad del conflicto bélico

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, participan en el acto inaugural del Año Irla

¿Por qué es importante? Salvador Illa ha anunciado que este jueves celebrarán un consejo ejecutivo extraordinario para "aprobar un suplemento de crédito". "No nos podemos permitir el lujo de poner en riesgo el escudo social que familias, trabajadores y empresas necesitan", defiende el president de la Generalitat.

El PSC y ERC han acordado retirar el actual proyecto de Presupuestos de la Generalitat, previamente pactado entre el Govern y los Comuns, y aprobar un suplemento de crédito para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Ambas formaciones han destacado su compromiso de seguir impulsando las negociaciones necesarias para cumplir los pactos de investidura. Sin embargo, ERC insiste en que Cataluña debe recaudar el 100% del IRPF antes de negociar los presupuestos, un punto de desacuerdo que ha llevado a presentar una enmienda a la totalidad.

PSC y ERC han pactado retirar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat actuales, pactados entre el Govern y los Comuns, a la vez que se aprobará "inmediatamente" un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos.

"Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura", han señalado ambas formaciones en un comunicado conjunto este miércoles.

En una comparecencia tras este anuncio, Salvador Illa ha avanzado que este jueves celebrarán un consejo ejecutivo extraordinario para "aprobar un suplemento de crédito". "No nos podemos permitir el lujo de poner en riesgo el escudo social que familias, trabajadores y empresas necesitan", defiende el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat defiende que su Govern "ha puesto todas sus energías para alcanzar un acuerdo" y deja claro que mantendrá los acuerdos alcanzados con los Comunes.

Por su parte, Oriol Junqueras celebra que el Govern retire los presupuestos y que opte "por primera vez en la historia del país" por ese suplemento de crédito.

El comunicado llega después de sendas reuniones de las ejecutivas de ambos partidos este miércoles a primera hora. En el comunicado, ambas formaciones hacen una "valoración positiva" del camino recorrido en los acuerdos que firmaron hace más de un año y medio para la investidura de Illa.

Las exigencias de ERC

No obstante, desde ERC defienden que para sentarse a negociar los presupuestos, Cataluña debe recaudar el 100% del IRPF, una medida que no se ha podido desencallar, por lo que acabaron presentando una enmienda a la totalidad de los presupuestos, que solo contaban con el apoyo de los seis diputados de los Comuns.

Ante esa falta de acuerdo en el IRPF y la imposibilidad de que las cuentas salgan adelante, ERC y el PSC se dan "más tiempo" para encontrar "caminos dentro del marco de los acuerdos firmados que tienen que permitir preservar la estabilidad del país en un momento especialmente convulso", ya ambos coinciden en que hay que dotar a Cataluña de un nuevo presupuesto.

Los presupuestos no solo deberán incluir los "acuerdos políticos, económicos y sociales previos", sino que además "tendrán que internalizar los impactos económicos de la situación internacional", el conflicto en Orientar Medio, incorporando "políticas que ayuden a construir un escudo social para proteger los sectores más afectados".

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