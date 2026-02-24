Ahora

Sin cuentas desde 2023

El Constitucional se abre a estudiar si el Gobierno incumple la Carta Magna al no presentar presupuestos

¿Por qué es importante? Se trata de la primera vez que la corte de garantías examinará el desestimiento del Ejecutivo a presentar los presupuestos.

Vista de la fachada del Tribunal Constitucional Vista de la fachada del Tribunal Constitucional Europa Press
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Senado frente al Gobierno en relación con el incumplimiento del deber constitucional de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generalesdel Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que viene haciéndose de las prórrogas presupuestarias durante los años 2024, 2025 y, en su caso, 2026, sin que sean aprobados nuevos presupuestos.

En este sentido, la Cámara Alta plantea que el citado incumplimiento podría ser contrario al artículo 1.3 de la Constitución (CE), que establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, y al artículo 66.2 CE, que atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, el Senado también argumenta la posible vulneración del artículo 134 de la Constitución sobre los Presupuestos Generales del Estado, del artículo 99.2 y el artículo 23 de la Carta Magna.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la corte de garantías ha tomado su decisión por unanimidad a partir de la propuesta de la magistrada progresista Laura Diez, por tanto será la primera vez que el tribunal examinará el desestimiento del Ejecutivo a presentar los presupuestos.

Fue en diciembre cuando el Senado volvió a plantear al Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara Alta, por no haber presentado y remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Esta iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto. El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al "abuso indefinido de la prórroga presupuestaria" vulnera varios artículos de la Carta Magna.

