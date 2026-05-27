Rufián afirma que ERC pedirá elecciones anticipadas si se demuestra la financiación irregular en el PSOE

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso

Los detalles Los diputados se han enterado de la noticia al entrar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la celebración de elecciones anticipadas ante la "situación de extrema gravedad" que cree que vive España.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido que si se confirma la financiación ilegal del PSOE, su partido consideraría esto una "línea roja" y solicitaría elecciones generales para que la ciudadanía decida. Estas declaraciones surgen tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE para investigar presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Este operativo, vinculado a una pieza secreta del juzgado de Santiago Pedraz, coincide con la audiencia del presidente del Gobierno en el Vaticano. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la situación de "extrema gravedad" y también ha pedido elecciones generales.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles de que si se demuestra que hubiera financiación ilegal del PSOE sería una "línea roja" para su formación y pedirían elecciones generales para que la "gente decida".

Rufián se ha pronunciado así, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, nada más conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede central del PSOE para recabar documentos.

Ha apuntado, no obstante, que estas investigaciones son largas y que se está en un momento en el que "no se sabe lo que es cierto".

La UCO ha entrado a primera hora de estet miércoles a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Fuentes cercanas a la investigación señalan que este operativo proviene de una pieza secreta del juzgado de Santiago Pedraz. Se investigan amaños en contratos y ayudas otorgadas por la SEPI en lo que afectaría a cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Según ha podido saber laSexta, están previstas más actuaciones en otros puntos de la geografía española. Esta operación de la UCO se sucede mientras el presidente del Gobierno se encuentra en el Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España.

La noticia de la entrada de la Guardia Civil a Ferraz ha sacudido a los diputados en el Congreso cuando estaba a punto de comenzar la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en reaccionar calificando la situación de "extrema gravedad". "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata", ha asegurado pidiendo elecciones generales.

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