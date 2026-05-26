Page pide a Sánchez elecciones o cuestión de confianza: "El PSOE está en el momento de mayor riesgo de toda la democracia"

¿Qué ha dicho? Page cree que la imputación de Rodríguez Zapatero es "una prueba enorme" para el partido, especialmente para quienes, como él, han depositado "mucha confianza en determinadas personas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha instado al Gobierno central a considerar una cuestión de confianza o convocar elecciones tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En Toledo, donde inauguró un campo de fútbol, García-Page calificó la situación como "una prueba enorme" para el PSOE, advirtiendo que es el "momento de mayor riesgo" para el partido en la democracia. Subrayó que la corrupción no debe ser tolerada, independientemente de la relación personal, y destacó la necesidad de priorizar los intereses de España sobre los del partido. Expresó tristeza por los militantes y votantes del PSOE, enfatizando la importancia de la justicia y la integridad.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, y ha advertido de que su partido está en el "momento de mayor riesgo" de toda la democracia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha inaugurado un campo de fútbol de césped artificial, el presidente castellanomanchego ha considerado que la imputación de Rodríguez Zapatero es "una prueba enorme" para el partido y sobre todo para quienes, como él, han depositado "mucha confianza en determinadas personas.

"Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados", ha afirmado García-Page, que ha añadido que más que preocupados, los socialistas pueden estar "enormemente decepcionados".

Para Page, lo que está pasando "no lo podemos ver solamente como un hecho aislado", ya que "llevamos ya mucho tiempo donde un escándalo tapa otro y cada vez va cogiendo más volumen".

Ha recordado que hace más de un año dijo en el Comité Federal del PSOE que "o cuestión de confianza o elecciones" y que "los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista; y que cuando el PSOE hace eso --poner los intereses de España por delante--, también está haciendo lo que más le conviene", ha declarado el presidente castellanomanchego.

En la corrupción "no valen amigos ni compañeros"

"En esto de la corrupción no valen amigos ni compañeros. Es más, los que tenemos confianza depositada en la gente, debemos ser los más exigentes en exigir y en reclamar justicia, precisamente porque esa confianza puede ser extraordinariamente atacada", ha advertido.

García-Page ha afirmado que en su día dijo que prolongar la "agonía" perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos, pero a "a estas alturas" --ha declarado-- "prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar".

"No siempre los intereses de un partido coinciden con los de sus dirigentes. Por consiguiente, creo que la actitud que hay que tener ante cualquier cuestión, es exigencia absoluta de justicia. Si yo personalmente conozco a alguien que resulte investigado, seré el primero en exigir, precisamente por esa confianza, el máximo rigor en la aplicación de la justicia".

Ha dicho sentirse "entristecido" por los miles y miles de militantes del PSOE, por la mucha gente que vota al PSOE y "por la mucha gente que votándonos o no entiende que el PSOE es necesario y que la socialdemocracia es el espacio en el que nos hemos encontrado mucha gente en España".

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