Felipe González cree que "debería haber elecciones" este año tras la imputación de Zapatero: "¡Primera vez que lo digo!"

Los detalles No obstante, González asegura que no ve a Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que él está viendo, y recuerda que la presunción de inocencia es indiscutible y la actuación del juez es "extremadamente garantista".

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas debido a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, sugiriendo que se realicen antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. González argumenta que esto evitaría que los alcaldes socialistas se vean afectados por las investigaciones judiciales en torno al presidente. Durante un evento de la Asociación Valenciana de Empresarios, González destacó la importancia del liderazgo en beneficio de la población y defendió la presunción de inocencia de Zapatero. Además, desestimó la idea de emprender una moción de censura desde el Partido Popular.

Sin rodeos. El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado por primera vez que Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas, tras la situación política creada por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. "Debería haber elecciones este año", ha afirmado González añadiendo acto seguido que "hay que tener respeto por la infantería".

Así, la apuesta del expresidente González es que Sánchez convoque elecciones generales antes de las municipales y autonómicas del año que viene, para que esa "infantería" (esos alcaldes socialistas) no se vean contagiados en el voto por las tramas judiciales del entorno del presidente.

En un acto con medios organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), González ha reivindicado el liderazgo no mercenario, el que se ejerce por el beneficio de la población y ha reconocido que la investigación al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra "nos afecta como país, como partido y como personas".

Y ha manifestado, pese a reconocer que algunos recibirán mal esta opinión, que no ve a Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que él está viendo, y ha dicho que no coincide con él en muchas políticas que ha hecho. No obstante, ha afirmado que la presunción de inocencia es indiscutible y la actuación del juez es "extremadamente garantista".

El expresidente ha indicado además que si fuera del PP, como dicen algunos -a los que ha respondido que si trabajara para el Partido Popular, este "ya habría ganado"-, no emprendería una moción de censura en estos momentos.

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