De un Sánchez devorando al partido a aquelarres e incluso luchas fratricidas: el PSOE, como en las Pinturas Negras de Goya

Los detalles El socialismo y el presidente del Gobierno están en una de sus semanas más oscuras tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la investigación en Ferraz y el caso Leire Díez.

La pintura "Saturno devorando a su hijo" de Francisco de Goya, expuesta en el Museo del Prado, simboliza la tensión entre razón y extremismo, reflejando paralelismos con la situación política actual en España. El presidente Pedro Sánchez, pese a las crisis internas, como la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las investigaciones dentro del PSOE, mantiene su rumbo hasta 2027. En medio del silencio, figuras como Felipe González y Emiliano García Page critican su gestión, sugiriendo elecciones anticipadas. Mientras tanto, el PSOE enfrenta acusaciones de corrupción, y sus aliados políticos, como PNV y Junts, demandan elecciones anticipadas, aumentando la distancia con el Gobierno.

Saturno devora a sus hijos en las paredes de un comedor que perteneció a Francisco de Goya. La pintura, un óleo sobre revoco que ahora se puede visitar en el Museo del Prado de Madrid y que pertenece a las aclamadas Pinturas Negras, muestra el lado más oscuro del pintor pero también una de las historias más siniestras de la mitología griega: cuando el rey de los titanos decidió comerse a sus hijos ante el temor de que le derrocaran.

"Goya retrató conflictos que siguen acompañándonos: la tensión entre la razón y el extremismo, entre la libertad y el autoritarismo", señalaba contundente este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el que se ha lanzado el sello 'España. Cultura viva' para reforzar la exportación mundial de las artes.

Un paralelismo que se podría trasladar de pleno a la situación de crisis y tambaleo que sufre su propio Gobierno y su partido. Porque los sucesos de los últimos días, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la investigación en Ferraz en busca de pesquisas de las cloacas del PSOE dentro del caso de la fontanera Leire Díez, no están siendo óbice para que Sánchez se mantenga firme en seguir su camino hasta 2027. Y su silencio sigue siendo absoluto.

Como un Saturno que devora a sus hijos, en uno de sus peores momentos, complicados, oscuros... algunos de los miembros de su partido ven en su resistencia una forma de acabar con todos aquellos que le rodean, aunque la mayoría, como su líder, callan excepto el ministro de Transportes, Óscar Puente, que como en el famoso 'Aquelarre' de Goya -donde se muestra una asamblea de brujos y brujas-, se apoya en el misterio para intentar sacar la cara por su partido.

Afincado en la teoría de la conspiración este viernes intentaba acallar un bulo con otro bulo, cargaba contra los medios por no publicar un desmentido de Adif utilizando una noticia de laSexta con el propio desmentido. Para Puente, desde hace meses las maniobras antidemocráticas, una gran conspiración, un gran coloso, amenaza su partido y al Gobierno.

Luchas fratricidas y la Inquisición

Y en mitad del silencio y el desbarre, Felipe González o Emiliano García Page se han convertido en los protagonistas de una lucha fratricida con el presidente, como en la famosa pintura 'Duelo a garrotazos', que muestra a dos villanos luchando. "Lo de la bunkerización es intentar encerrarse y estar a expensas de ver si entre todos podemos soportar los cañonazos que se piensan que están por venir y que están viniendo. Es una estrategia mala. Es muy grave no responder", espetaba Page este jueves a la vez que avisaba que "aún no ha llegado lo peor".

González, por su parte, ha decidido ser más tajante. Para el expresidente socialista "debería haber elecciones este año". Los choques ideológicos entre González y Sánchez ya son históricos.

Otros ya enfangados, como Santos Cerdán, al que se acusa de ser el presunto cabecilla de dos tramas corruptas, en el caso Koldo y en el caso Leire, optan por apuntar a una persecución de la Santa Inquisición como en el Goya 'Auto de fe de la Inquisición', donde se muestra un tribunal de tan temida organización juzgando a varios presos.

Una metáfora que fácilmente también podría representar cómo el PSOE está pidiendo a una oposición hastiada un acto de fe. De momento, PNV y Junts ya claman porque se adelanten elecciones, eso sí, son meterse en una moción de censura. "No estamos aquí para poner o quitar gobierno", señalaba Míriam Nogueras, la portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso. Eso, de momento. Parece que las distancias entre el Gobierno y sus socios cada vez son mayores.

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