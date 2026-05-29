Investigan un posible hackeo tras sonar Bad Bunny en las pizarras electrónicas de varios colegios e institutos Andalucía

Los detalles En torno a las 10:00 horas de este jueves, las pizarras se desactivaron y, en lugar de la imagen y el sonido que tenían para las clases, comenzó a sonar 'Debí tirar más fotos'.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía investiga un posible hackeo en pizarras electrónicas de varios colegios, tras activarse simultáneamente una canción de Bad Bunny durante las clases el pasado jueves. Según 'El Correo de Andalucía' y EFE, alrededor de las 10:00 horas, las pizarras se desactivaron y sonó 'Debí tirar más fotos', acompañado del mensaje 'A petición de Irene'. La Junta investiga si fue un ataque informático o un error humano, mientras algunos profesores sospechan de una posible broma estudiantil. El incidente coincide con los conciertos de Bad Bunny en España.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía investiga un posible hackeo a las pizarras electrónicas de varios colegios e institutos de la comunidad, al activarse al mismo tiempo en la mañana de este pasado jueves una canción de Bad Bunny en mitad de las clases.

Según ha informado 'El Correo de Andalucía' y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería, en torno a las 10:00 horas, las pizarras de centros educativos de varias provincias se desactivaron y, en lugar de la imagen y el sonido que tenían para las clases, comenzó a sonar el tema 'Debí tirar más fotos', del artista puertorriqueño. Además, a la vez que sonaba la música, en las pizarras se podía leer el mensaje 'A petición de Irene'.

Por su parte, la Junta ha indicado que se trata de un asunto que está investigando la inspección educativa, sin que se sepa por el momento si se trata de un ataque informático o de un fallo humano. En este sentido, los técnicos analizan las posibles causas, que pudieron estar relacionadas con el error de algún administrador que estuviera haciendo alguna prueba en el sistema.

Testimonios recabados por EFE han señalado que el incidente causó perplejidad entre los profesores, algunos de los cuales pensaron que podía ser una broma de algún alumno que se hubiera conectado al dispositivo. En ese momento, comunicaron la irrupción de la música de Bad Bunny en las pizarras digitales a compañeros de otros centros y a través de redes sociales.

El incidente coincide, además, con los conciertos que esta estrella global, uno de los artistas más escuchados del mundo, está dando en España. Precisamente, este sábado empezará los de Madrid, tras su paso por Barcelona.

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