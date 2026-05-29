Se acaba la paciencia de la jueza de las VPP de Alicante: da cinco días al Ayuntamiento para presentar una documentación ya requerida o irá la policía a por ella

Los detalles Más allá de subrayar "el plazo improrrogable de cinco días naturales", la jueza también advierte del riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

La investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante enfrenta nuevos desarrollos. La jueza ha advertido al Ayuntamiento que, si no entrega la documentación solicitada en cinco días, la policía la recogerá, señalando el riesgo de desobediencia. Esta medida surge tras la falta de respuesta a dos requerimientos judiciales previos. Además, se han citado como testigos a representantes de cinco empresas y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, junto a otros testigos que ya declararon. La jueza también ha solicitado documentación al promotor investigado de la cooperativa Les Naus. Por otro lado, el sindicato CGT podría sumarse como acusación popular, tras el requerimiento de una fianza de 3.000 euros.

Novedades en la investigación sobre la adjudicación de viviendas de proteccion publica en Alicante. El Ayuntamiento sigue sin enviar la documentación pertinente y a la jueza se le ha acabado la paciencia. Por eso, dice que si "en el plazo improrrogable de cinco días naturales" no aportan todo lo referente a esta promoción, será la policía quienes vayan a por ella. Les advierte además, del riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

Una medida que la jueza ha adoptado al no constar respuesta por parte del Consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo para que se remitieran esos documentos. En este sentido, según recoge una de las providencias a las que ha tenido acceso laSexta este viernes, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante deberá personarse así en las dependencias de los servicios jurídicos municipales para identificar a su responsable y requerirle para que aporte los documentos solicitados.

Nuevas citaciones como testigo

Asimismo, la jueza instructora del caso en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, en otra providencia ha citado a declarar el próximo 17 de junio en calidad de testigos a los representantes de cinco empresas -Block Arquitectura SL; Edificio Teulada SL; Livanto Mediterránea SL; Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana; e Inurban SA- y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).

La magistrada ha adoptado esta decisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en una providencia notificada este viernes, donde también ha acordado que comparezcan ese mismo día otros dos testigos que ya habían prestado declaración antes, concretamente el 15 de abril. Se trata de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante.

Igualmente, la juezarequiere diversa documentación al promotor investigado, administrador único de la mercantil Fraorgi, que es la gestora de la cooperativa del residencial Les Naus, construido sobre una parcela municipal que fue enajenada. En concreto, le solicita el "anteproyecto de obra y demás estudios documentados sobre la edificación de la parcela que en su declaración manifestó haber sido elaborados con anterioridad al día 5 de septiembre de 2018 en que se produjo la publicación del anuncio de licitación y de los pliegos". También le pide la "relación de empleados de Fraorgi SLU y de Iuvenale Somnia SL que entre los años 2021 y 2025 participaron en el proceso de captación de socios de la cooperativa y en la elaboración y gestión de la lista de espera".

Estas nuevas citaciones llegan después de que el pasado 20 de mayo declarara como investigado en el juzgado, además de otros imputados como la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez -adjudicataria de una VPP en Les Naus-, el promotor, de Fraorgi. Según fuentes conocedoras apuntan a Europa Press, este empresario aseveró que hubo una reunión con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, y la ahora exconcejala para solicitar devolución de dinero pagado de más por la promotora por el solar o que les compensaran con otro suelo y que no les hicieron caso.

CGT, posible nueva acusación

Por otro lado, en otra providencia, dictada también este viernes y a la que ha accedio laSexta, la jueza ha pedido al sindicato CGT que preste una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación popular, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). De aceptarse finalmente esta personación, las acusaciones populares en la causa de Les Naus serían tres, ya que esta entidad se sumaría a las que ejercen el partido Ciudadanos y el grupo municipal del PSPV del consistorio alicantino.

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