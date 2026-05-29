La historia de la corrupción se repite: la hemeroteca del PP y el PSOE confirma el "no me consta" y "es una cacería" como defensa

¿Por qué es importante? Cuando la corrupción perseguía al PP ellos veían conspiración, el mismo argumento que ve ahora el PSOE cuando les afecta a ellos, y es que si les toca de cerca ven un complot y piden la presunción de inocencia que se saltan con su rival.

En el juicio del caso Kitchen, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido su desconocimiento sobre los seguimientos a Luis Bárcenas, afirmando que se enteró por la prensa. laSexta ha recordado cómo los políticos suelen reaccionar ante la corrupción en sus partidos. Durante los escándalos del PP, líderes como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal hablaron de conspiraciones. Ahora, el PSOE, ante acusaciones, emplea argumentos similares, mencionando "cacerías políticas". Tanto PP como PSOE suelen pedir presunción de inocencia cuando les afecta, pero critican a sus rivales por no saber nada. Ambos partidos siguen un patrón común de defensa.

Es la misma estrategia del exministro del interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, la del "yo no sabía nada". En el juicio de la Kitchen ha dicho que se enteró de todo por la prensa: de los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas, del robo de documentos y del asalto a su casa no sabía nada, no ordenó nada, según ha afirmado. laSexta ha tirado de hemeroteca para comprobar que unos y otros dicen lo mismo cuando es su partido el investigado.

Cuando la corrupción perseguía al PP ellos veían conspiración. "No es una trama del PP, es es una trama contra el PP", dijo Rajoy en febrero de 2009. María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, afirmaba ese mismo año que "esto es una campaña orquestada" y hacía mención a una "cacería" mientras, ya en 2011, Federico Trillo, exministro de Defensa, expresaba que era "un montaje de la policía de Rubalcaba".

Estos son los mismos argumentos que ve ahora el PSOE cuando les afecta a ellos. Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, ha manifestado "la cacería política que está sufriendo Begoña Gómez", mientras la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha hablado de "cacería desatada por la ultraderecha política" y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha optado por señalar "el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno".

Si les toca de cerca ven un complot —como cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que su pareja "se está defendiendo de una operación de Estado"— y piden la presunción de inocencia —como hizo Ayuso al pedir: "Puede haber un juicio primero para ver si ha habido delito"—, que se saltan con su rival —como de nuevo la presidenta madrileña hace ahora al decir sobre el Gobierno que "es que no queda nada por corromper".

Todos en algún momento sufren amnesia y dicen eso de "no me consta". Y por supuesto, no tienen nada que ver y marcan distancia con el investigado. Pero cuando la corrupción es la del rival, entonces es increíble que no lo supieran. "Desde que se conocieron las primera informaciones de las investigaciones judiciales del caso Gürtel, el PP ha mentido sistemáticamente", expresó Rubalcaba en 2014.

"Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas", apuntó en noviembre del año pasado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Veremos si ante el juez los dirigentes socialistas continúan con su amnesia, si siguen con su cantinera de no me consta", añade Miguel Tellado. Lo que sí consta es que aunque sean partidos distintos tienen el mismo guion.

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