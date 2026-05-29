Susana Díaz responde a Óscar Puente y a las dudas sobre la Justicia: "Todos los socialistas deberíamos defender nuestra democracia"

¿Qué ha dicho? La socialista ha hecho un llamamiento a la "transparencia" y a la "colaboración proactiva" de su partido. Afirma que la formación debería haberse querellado contra Leire Díez "hace mucho tiempo".

Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, ha expresado en Más Vale Tarde su apoyo al Estado de Derecho y la Justicia, incluso cuando no comparte algunas decisiones judiciales. Díaz critica al PSOE por no haberse querellado antes contra Leire Díez y aboga por la transparencia y honradez del partido, subrayando que la lealtad no implica ocultar problemas. También ha mencionado a Emiliano García-Page, defendiendo la necesidad de colaborar con la Justicia para fortalecer al partido. Díaz cree en un adelanto electoral, considerando que la actual legislatura carece de la aritmética necesaria para avanzar.

Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, ha estado en Más Vale Tarde donde ha hablado acerca de todo lo que rodea al partido de Ferraz durante estos días. En sus palabras, ha aprovechado para responder a Óscar Puente y a todos los demás miembros de la formación que, como el ministro de Transportes, han puesto el foco en la Justicia.

"Creo en el Estado de Derecho y respeto a la Justicia incluso cuando alguna sentencia o instrucción no la comparto. Todos los socialistas deberíamos defender nuestra democracia y el trabajo de los jueces, aunque no te gusten", ha expuesto.

En ese sentido, ha afirmado que el PSOE debería haberse querellado contra Leire Díez "hace mucho tiempo". "Desde hace muchos meses, cuando saltaron los primeros escándalos de este personaje. Desde el minuto uno se debería haber querellado el partido contra ella y estos impresentables. El PSOE debe respetar la Justicia y colaborar de forma proactiva".

"No podemos escondernos en el 'y tú más'. Debemos de procurar que los militantes y votantes, los alcaldes y las alcaldesas, tengan la cabeza muy alta. Cuando eres contundente algún inocente lo paga, pero es mejor eso a sembrar la desconfianza", insiste Díaz.

La socialista aboga por "dar la cara": "Pedir que el partido haga ese ejercicio de honradez te hace más leal. Quiero que a mi partido le vaya bien y que tenga la confianza de la gente. Me afilié al PSOE por unos principios y valores, y nuestra conducta ha de ser intachable. Yo soy leal al PSOE, pero ser leal no es que cuando las cosas no están bien no se digan. Eso no es ser leal, es ser sumiso".

"El PSOE ha de ser transparente en su contabilidad. ¿Se ha pagado a esta gente o no? Eso lo tiene que saber la dirección. La gente quiere confiar en el PSOE, hay gran parte de la sociedad que se siente huérfana cuando el PSOE falla. Oye, es verdad, se han equivocado y lo han corregido. No quieren dejar de votarnos", expresa.

Además, ha hablado de la figura de Emiliano García-Page, que afirma que todavía hay cosas por saber: "No tengo ni idea. Como no lo sé y estas cosas nunca se sabe cómo acaban es mejor cuanto más transparente se sea y cuanto más se colabore con la Justicia. Hay que insultar menos al Estado de Derecho. Esto nos hará fuertes si vienen más cosas, que no es algo improbable".

Díaz, en ese sentido, cree en el adelanto electoral: "Lo pedí hace mucho tiempo porque creo que esta legislatura no tiene una aritmética que permita al Gobierno ir más allá de lo que ha ido".

"No me gustaría que coincidieran las generales y las autonómicas, solaparía el debate nacional con un ruido evidente y les irá mal a los ciudadanos y a los que intentan hablar de lo local", ha sentenciado.

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