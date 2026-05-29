La OTAN condena la "imprudencia" de Rusia tras caer uno de sus drones en Rumanía

¿Qué ha dicho? El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que continuarán fortaleciendo sus defensas "contra todas las amenazas", incluidos los drones, y ha señalado que está "en contacto" con Rumanía.

La OTAN ha condenado la "imprudencia de Rusia" tras el impacto de un dron en un edificio residencial en Galati, Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania, en una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas. La portavoz de la Alianza, Allison Hart, ha reafirmado el compromiso de fortalecer las defensas contra amenazas, incluidos los drones. El secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades rumanas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha acusado a Rusia de "cruzar una nueva línea" y ha anunciado un nuevo paquete de sanciones. António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha mostrado su solidaridad con Rumanía y ha destacado la unidad de la UE para aumentar la presión sobre Rusia.

La OTAN ha condenado la "imprudencia de Rusia" después de que un dron impactara durante la madrugada de este viernes contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, situada cerca de la frontera con Ucrania, en el marco de una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas próximas al territorio rumano.

En un mensaje en redes sociales, la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, se ha hecho eco de que en la madrugada un edificio de apartamentos rumano ha sido alcanzado "por un dron mientras Rusia atacaba" infraestructura ucraniana cerca de la frontera.

"Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones", ha sostenido, detallando que el secretario general de la organización, Mark Rutte, está "en contacto" con las autoridades rumanas.

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar después de que un dron haya impactado contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

"Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva.

Este incidente tiene lugar días después de que un dron ucraniano entrara por error en el espacio aéreo de otro Estado miembro de la OTAN, Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus territorios.

Von der Leyen acusa a Rusia de haber "cruzado una nueva línea"

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Rusia "ha cruzado una nueva línea". "La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumanía y su pueblo", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

La conservadora alemana ha avisado que mientras la Unión Europea sigue reforzando su seguridad y disuasión, especialmente en su frontera oriental, continuará aumentando la presión sobre Rusia, ahora con la preparación de un vigésimo primer paquete de sanciones contra Moscú.

También se ha pronunciado sobre lo ocurrido el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que tras mostrar su "plena solidaridad y apoyo" a Rumanía por el suceso, ha avisado de que la Unión Europea está unida para "aumentar las presión sobre Rusia" con sanciones.

"La escalada de Rusia en territorio de la UE es temeraria e irresponsable. Condeno en los términos más enérgicos esta violación del espacio aéreo nacional de Rumanía y del Derecho Internacional", ha indicado en otro mensaje en redes sociales.

El socialista portugués también ha indicado que los Veintisiete reforzarán sus capacidades de defensa, "en particular a lo largo de nuestra frontera oriental".

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