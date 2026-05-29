La defensa de Jonathan Andic usa imágenes de una caída previa de su padre para justificar que su muerte fue accidental

El hijo del dueño de Mango está armando un "arsenal" de pruebas para demostrar que la caída fue accidental, que Jonathan no tuvo nada que ver y que la relación padre e hijo se encontraba "mejor que nunca".

La defensa de Jonathan Andic ha presentado numerosas pruebas ante la Audiencia de Barcelona para apelar la fianza de un millón de euros que se le impuso para evitar su ingreso en prisión. Argumentan que las dolencias previas de su padre, Isak Andic, explican su caída, que ocurrió diez meses antes de su fatal accidente en Montserrat. Las imágenes, analizadas minuciosamente, muestran cómo las rodillas de Isak ceden, provocando una caída vertical sin reacción defensiva, lo que justificaría la ausencia de lesiones en las palmas de sus manos. La defensa sostiene que Jonathan desconocía el diagnóstico de su padre y niega cualquier mala relación entre ambos, enfatizando una mejora en su relación personal y profesional.

La defensa de Jonathan Andic ha aportado un "arsenal" de pruebas para recurrir ante la Audiencia de Barcelona el auto por el que se le impuso una fianza de un millón de euros para evitar su ingreso en prisión, pruebas en las que se señalan las dolencias previas que sufría su padre para explicar las características de su caída.

En las imágenes que acompañan a estas líneas, vemos la caída que sufrió Isak Andic diez meses antes de caer al vacío en la montaña de Montserrat. Los hechos tuvieron lugar en un edificio de Barcelona, imágenes en las que vemos a Andic caer sin tropezar con nada ni nadie mientras camina solo. Tras caer, acuden a socorrerle, pero entre las personas que había en ese momento no estaba su hijo Jonathan.

Esta secuencia se ha convertido, dos años después, en un documento clave para la defensa del primogénito. La han analizado paso a paso, recreándola incluso con un maniquí con sensores para analizar cada detalle. Concretamente, se han detenido en un fotograma para explicar cómo "las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical, menos controlada", con lo que las palmas de las manos no llegan a apoyarse.

"En estas pérdidas de equilibrio no existe reacción defensiva y por tanto no existen lesiones palmares", añaden. La defensa intenta explicar por qué no se encontraron lesiones en las palmas de las manos del fundador de Mango durante la autopsia, algo que los Mossos d'Esquadra achacan a que fue empujado.

Isak sufría "gonartrosis bilateral en ambas rodillas", según la defensa

El escrito señala que Isak Andic sufría "una gonartrosis bilateral en ambas rodillas" que explica "la reducción a los tiempos de reacción en caída, la incapacidad de corrección postural y el colapso articular donde las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada".

Según la defensa, Jonathan no conocía ese diagnóstico cuando se lo llevó a pasear a la montaña, donde iba, dicen, sin calzado adecuado. Sobre la polémica pisada, apuntan que pudo hacerla cualquiera por no estar la zona acordonada: "Se acude una y otra vez a una zona nunca acordonada y, correlativamente, contaminada". Del mismo modo, niegan que Jonathan borrase el teléfono móvil antes de que, supuestamente, se lo robaran en Ecuador.

Sobre la supuesta mala relación entre padre e hijo, la defensa apunta en su escrito que Jonathan "jamás fue apartado" de la empresa familiar y que incluso les contó a los Mossos que se llevaban "mejor que nunca desde hace un tiempo".

"Lo relevante, es que la relación ha sido muy buena (sin perjuicio de pasajes de crisis) y la relevancia debe quedar focalizada en la calidad de la relación al tiempo del hecho, lo que aparece descrito lacónicamente en la primera declaración: "desde hace un tiempo mejor que nunca", expresión que a buen entendedor inequívocamente alude a crisis y mejoría, llegando a la muy buena relación profesional y personal que expresa en la segunda respuesta", añaden.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido