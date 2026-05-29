Hirurok, el chat de Leire, Vicente Fernández y Antxon Alonso que ha destapado la trama de cloacas de Ferraz

Los detalles La prueba clave que ha llevado a Santos Cerdán y la trama de cloacas montada desde Ferraz han sido los mensajes en el grupo de chat que compartían tres personajes clave en el caso.

Un chat de WhatsApp ha sido clave para destapar una presunta trama de corrupción desde Ferraz, según fuentes de la investigación citadas por laSexta. El grupo 'Hirurok', formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, es central en la investigación. Inicialmente, la trama se centró en amaños de contratos en la SEPI y mordidas a través de Mediaciones Martínez, pero se complicó con cambios en la dirección. En 2024, la trama se enfocó en sabotear procedimientos judiciales. El juez Pedraz señala a Santos Cerdán como líder, con Leire Díez como coordinadora. Ana María Fuentes, Gaspar Zarrías y otros están implicados en la estructura financiera y legal.

Un chat de WhatsApp ha acabado siendo la prueba clave que ha llevado a los investigadores a descubrir la presunta trama de cloacas montada desde Ferraz. Según confirman fuentes de la investigación a laSexta, el grupo que compartían Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, llamado 'Hirurok' ('Nosotros tres' en euskera) es el centro de las investigaciones que hemos conocido en las últimas horas.

La actividad de la organización se centró en un primer momento en el amaño de contratos en la SEPI y la captación de mordidas a través de la empresa Mediaciones Martínez, pero se frustró con la salida de Vicente Fernández de la entidad y la negativa de la presidenta que le sucedió, Belén Gualda, de aceptar a Leire Díez como jefa de gabinete.

Tras su colocación en Correos, en 2024 se le encargaron los trabajos para sabotear procedimientos judiciales, de los que también ha quedado constancia en los mensajes intervenidos. Esa cadena de comunicaciones llevó de la causa de los amaños en la SEPI a la de las cloacas de Ferraz.

En el auto del juez Pedraz se recoge un mensaje de Leire Díez en 2021 en el que habla de la importancia de "recuperar el control" de la empresa pública tras la salida de Fernández. En ese contexto, Díez habría escrito lo siguiente: "Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe". El 25 de abril de 2024, Leire dijo a Fernández que se dirigía "de urgencia a Madrid". "Me ha mandado Santos [Cerdán] ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", añade.

Así funcionaba la trama, según el juez Pedraz

Según el esquema planteado por Pedraz, Santos Cerdán sería el jefe de la trama, "participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". Es decir, el hombre que, presuntamente, coordinaba la estrategia.

A su lado estaba Leire Díez, exmilitante socialista y, según el auto, la "coordinadora y ejecutora". Entre los mensajes plasmados en el documento, destaca uno en el que decía: "Ya tenemos una estrategia (...) llevamos meses trabajando en ella". La Audiencia Nacional la vincula con reuniones, contactos y maniobras para conseguir información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO. "Leire le requería para (...) pasarle cuanta información tuviera del fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO", reza el documento.

La trama hablaba de un "súper jefe" y "el one" por encima de Cerdán que tomaba las decisiones para derrocar causas contra el PSOE

Según el juez, la trama necesitaba una estructura, y ahí entraría Ana María Fuentes, a la que señala como cómplice necesaria y encargada de mover el dinero. Pedraz acusa a la gerente del PSOE de, presuntamente, emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos. "Emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez", expone.

El exdirigente andaluz Gaspar Zarrías aparece como otra de las piezas del engranaje. Según la investigación, su empresa habría servido para canalizar fondos opacos del partido. Concretamente, "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Al empresario Javier Pérez Dolset, el juez lo relaciona con intentos de conseguir "información reservada, secreta o comprometedora de los mandos de la UCO que intervenían en dichas investigaciones".

En lo que respecta a los abogados, en primer lugar está Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García y que, según la investigación, utilizaba sus dos sociedades para triangular pagos. Así lo reflejan algunos mensajes incluidos en el auto: "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?".

Las funciones de los investigados en el caso Leire Díez: Cerdán era jefe de la trama, la fontanera "coordinadora" y la gerente del PSOE era la contable

Por su parte, Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, habría recibido fondos del PSOE mediante facturación supuestamente falsa. "Habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", esgrime el magistrado de la Audiencia Nacional.

El último imputado es Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Según el juez, habría filtrado información reservada sobre la UCO, aun sabiendo, supuestamente, lo que hacía. "Esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos", habría dicho en una conversación reflejada en el auto. Además, presuntamente también facturaba sus servicios al PSOE.

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